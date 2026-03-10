Thầy Phạm Hồng Dương: "Nghề giáo là hành trình gieo hạt"

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê giàu truyền thống hiếu học (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, nay là xã Cẩm Bình), thầy Phạm Hồng Dương được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ, hình ảnh cha mẹ miệt mài bên trang giáo án, tận tụy với học trò đã gieo vào tâm hồn thầy ước mơ tiếp bước trên con đường giáo dục.

Năm 2002, chàng sinh viên Phạm Hồng Dương tốt nghiệp Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với tấm bằng loại ưu. Trước nhiều cơ hội việc làm, Phạm Hồng Dương vẫn lựa chọn trở về cống hiến cho quê hương. Năm đó, thầy được phân về công tác tại Trường THPT Nguyễn Huệ (nằm trên địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (cũ), nay là xã Kỳ Xuân).

Không chỉ tham gia quản lý, thầy Phạm Hồng Dương còn đứng lớp truyền thụ kiến thức cho học sinh.

Những ngày đầu đứng lớp, việc giảng dạy môn Toán - môn học đòi hỏi tư duy logic, sự kiên trì và phương pháp sư phạm khoa học với không ít khó khăn, song bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, thầy không ngừng tự học, tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy để khơi dậy niềm say mê học tập cho học sinh.

Thầy Dương tâm sự: “Tôi luôn nghĩ rằng, nghề giáo là hành trình gieo hạt. Mỗi học sinh là một hạt giống khác nhau, có hạt nảy mầm nhanh, có hạt cần nhiều thời gian chăm sóc. Điều quan trọng là người thầy phải kiên nhẫn, tin tưởng và luôn tìm cách khơi dậy khả năng của các em. Khi thấy học sinh trưởng thành, thành công trong cuộc sống, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi”.

Năm 2005, thầy Phạm Hồng Dương vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng - một dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của người giáo viên trẻ. Trong suốt quá trình công tác, thầy Dương luôn được đánh giá là giáo viên có chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề.

Với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp "trồng người" và uy tín trong đội ngũ giáo viên, năm 2018, thầy Phạm Hồng Dương được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách chuyên môn. Từ năm 2019 đến nay, thầy là giáo viên cốt cán môn Toán cấp tỉnh; đồng thời, thường xuyên tham gia hội đồng ra đề, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; tham gia ra đề và làm giám khảo các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; là thành viên hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm của ngành…

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, khi việc dạy học gặp nhiều khó khăn, thầy được giao xây dựng chương trình và tham gia giảng dạy môn Toán trên sóng truyền hình Hà Tĩnh, góp phần giúp học sinh duy trì việc học trong hoàn cảnh đặc biệt.

Thầy Phạm Hồng Dương (ngoài cùng bên phải) và các thầy cô ﻿tham gia giảng dạy môn Toán trên sóng truyền hình Hà Tĩnh năm 2021.

Nhắc đến thầy Dương, đồng nghiệp và học sinh đều ấn tượng bởi sự tận tụy trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Được Ban Giám hiệu nhà trường giao phụ trách đội tuyển Toán, thầy luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu, xây dựng hệ thống bài tập phù hợp, rèn luyện kỹ năng giải đề và đồng hành, động viên học sinh vượt qua áp lực thi cử.

Phát huy vai trò của mình, thầy cùng đội ngũ giáo viên đã bồi dưỡng nhiều học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh và đạt kết quả tương đối cao, nhất là các năm học: 2021 – 2022 với 41 học sinh đạt giải, 2022 – 2023 với 57 học sinh đạt giải, 2023 – 2024 với 53 học sinh đạt giải và năm học 2024 – 2025 với 66 học sinh đạt giải.

Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn các học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, trong đó có học sinh đạt giải ba cấp quốc gia ở cuộc thi này vào năm 2018.

Không chỉ là giáo viên giỏi chuyên môn, thầy Phạm Hồng Dương còn là Phó Hiệu trưởng giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn của nhà trường. Trên cương vị này, thầy luôn kiên định quan điểm: giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, chú trọng phát triển toàn diện cả tri thức và đạo đức. Thầy đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Nhờ đó, những năm gần đây, chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Huệ luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học đạt nhiều thành tích nổi bật; phong trào thi đua dạy tốt – học tốt ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thầy Phạm Hồng Dương (thứ 2 bên trái sang) nhận bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh.

Nói về thầy Dương, cô Ngô Thị Huyền - giáo viên bộ môn toán (Trường THPT Nguyễn Huệ) cho hay: “Điều khiến chúng tôi nể phục ở thầy Dương là sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao. Dù là trong giảng dạy hay quản lý, thầy luôn làm việc khoa học, công bằng và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Với học sinh, thầy rất gần gũi, luôn khuyến khích các em cố gắng vươn lên. Nhiều thế hệ học sinh của trường xem thầy như một người thầy, người anh lớn”.

Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, rồi đảm nhiệm vai trò quản lý và lãnh đạo Đảng bộ nhà trường, thầy Phạm Hồng Dương đã đạt nhiều thành tích, danh hiệu cao quý: nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp; chiến sĩ thi đua cơ sở (liên tục từ năm 2012 đến 2025); chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 2023); bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2015); bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm 2022); bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2024) và nhiều giấy khen của Sở GD&ĐT, huyện Kỳ Anh (cũ)...

Thầy Phạm Hồng Dương (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ.