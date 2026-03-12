Nam sinh Hà Tĩnh lọt top điểm cao nhất Việt Nam tại Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương

Theo công bố của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn Việt Nam đã được lựa chọn sau vòng thi diễn ra vào ngày 10/3 tại Hà Nội. Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng quốc tế của kỳ thi để tiếp tục xét thứ hạng huy chương cùng học sinh các quốc gia tham dự.

Thầy Lê Phi Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Võ Sỹ Quốc Anh chụp ảnh lưu niệm tại kỳ thi.

Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi với 22 thí sinh, trong đó có 2 em từng đoạt giải tại Olympic Toán quốc tế năm 2025 và 20 em đạt giải nhất môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026.

Gặp gỡ nam sinh Hà Tĩnh "lọt" đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) vừa ghi tên mình vào danh sách 22 gương mặt ưu tú tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Kỳ thi diễn ra trong 4 giờ với 5 bài toán có mức độ khó khác nhau, mỗi bài tối đa 7 điểm. Với tổng số 15 điểm, Võ Sỹ Quốc Anh – học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt vào top 10 thí sinh có điểm cao nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay.

Theo thông lệ, kết quả chính thức về thứ hạng và huy chương sẽ được Ban Tổ chức công bố vào ngày 1/6 sau khi hoàn tất quá trình chấm và điều phối điểm giữa các quốc gia.

Danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn Việt Nam.