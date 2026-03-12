Hotline: 02393.693.427
Nam sinh Hà Tĩnh lọt top điểm cao nhất Việt Nam tại Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương

Thuý Ngọc
(Baohatinh.vn) - Võ Sỹ Quốc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương năm 2026.

Theo công bố của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn Việt Nam đã được lựa chọn sau vòng thi diễn ra vào ngày 10/3 tại Hà Nội. Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng quốc tế của kỳ thi để tiếp tục xét thứ hạng huy chương cùng học sinh các quốc gia tham dự.

bqbht_br_13.jpg
Thầy Lê Phi Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Võ Sỹ Quốc Anh chụp ảnh lưu niệm tại kỳ thi.

Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi với 22 thí sinh, trong đó có 2 em từng đoạt giải tại Olympic Toán quốc tế năm 2025 và 20 em đạt giải nhất môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026.

Kỳ thi diễn ra trong 4 giờ với 5 bài toán có mức độ khó khác nhau, mỗi bài tối đa 7 điểm. Với tổng số 15 điểm, Võ Sỹ Quốc Anh – học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt vào top 10 thí sinh có điểm cao nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay.

Theo thông lệ, kết quả chính thức về thứ hạng và huy chương sẽ được Ban Tổ chức công bố vào ngày 1/6 sau khi hoàn tất quá trình chấm và điều phối điểm giữa các quốc gia.

a.png
Danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn Việt Nam.

Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương là kỳ thi dành cho học sinh phổ thông thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực vành đai Thái Bình Dương. Từ năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò quốc gia điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026–2028.

Kỳ thi năm nay có sự tham gia của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, kỳ thi được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

