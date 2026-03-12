Nam sinh Hà Tĩnh lọt top điểm cao nhất Việt Nam tại Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương

(Baohatinh.vn) - Võ Sỹ Quốc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương năm 2026.
Theo công bố của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn Việt Nam đã được lựa chọn sau vòng thi diễn ra vào ngày 10/3 tại Hà Nội. Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng quốc tế của kỳ thi để tiếp tục xét thứ hạng huy chương cùng học sinh các quốc gia tham dự.
Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi với 22 thí sinh, trong đó có 2 em từng đoạt giải tại Olympic Toán quốc tế năm 2025 và 20 em đạt giải nhất môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026.
Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) vừa ghi tên mình vào danh sách 22 gương mặt ưu tú tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.
Kỳ thi diễn ra trong 4 giờ với 5 bài toán có mức độ khó khác nhau, mỗi bài tối đa 7 điểm. Với tổng số 15 điểm, Võ Sỹ Quốc Anh – học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt vào top 10 thí sinh có điểm cao nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay.
Theo thông lệ, kết quả chính thức về thứ hạng và huy chương sẽ được Ban Tổ chức công bố vào ngày 1/6 sau khi hoàn tất quá trình chấm và điều phối điểm giữa các quốc gia.
Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương là kỳ thi dành cho học sinh phổ thông thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực vành đai Thái Bình Dương. Từ năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò quốc gia điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026–2028.
Kỳ thi năm nay có sự tham gia của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, kỳ thi được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Việc xác định sớm môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giải tỏa tâm lý chờ đợi mà còn giúp các nhà trường, phụ huynh và học sinh Hà Tĩnh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Theo Quyết định số 458/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, năm học 2026-2027, các cơ sở đào tạo trong Quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với hơn 3.880 chỉ tiêu ở các trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.
Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.