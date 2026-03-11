Sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT, rút ngắn thời gian phúc khảo

Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới áp dụng từ năm 2026 điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lí chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Điểm thay đổi đáng chú ý là việc tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là Giấy báo dự thi. Giấy do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp. Đồng thời, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào Giấy chứng nhận kết quả thi.

Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Quy trình chấm phúc khảo được điều chỉnh nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới.

Các nội dung còn lại tiếp tục giữ ổn định như năm 2025, trong đó định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024 được giữ nguyên cho năm 2026.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức Kì thi sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 sở giáo dục và đào tạo của các địa phương.