Chạy đua với thời gian, học sinh Hà Tĩnh tăng tốc ôn thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 25/5/2026, sớm hơn khoảng 1 tuần so với năm ngoái, khiến quỹ thời gian dành cho ôn tập càng trở nên gấp rút. Cùng đó, áp lực càng gia tăng khi số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh nhưng dự báo chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập không tăng tương ứng. Điều đó đồng nghĩa với mức độ cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, nhất là tại các trường ở khu vực trung tâm.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Bắc Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh) tăng cường ôn luyện.

Trước áp lực đó, nhiều trường THCS đã sớm xây dựng kế hoạch ôn tập theo hướng bài bản, khoa học, sát năng lực học sinh. Tại Trường THCS Bắc Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh), năm học này có 213 học sinh lớp 9, tăng 63 em so với năm học trước. Nếu như trước đây, việc ôn thi thường gắn với tăng cường thời lượng học thêm buổi 2, song, thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT, nhà trường chuyển trọng tâm sang hướng dẫn phương pháp học, rèn năng lực tự học và giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình ôn luyện.

Em Phạm Tuấn Anh (lớp 9D, Trường THCS Bắc Hồng) chia sẻ: “Thời gian học trên lớp có hạn nên thầy cô hướng dẫn chúng em cách tự hệ thống kiến thức tại nhà. Các dạng bài tập nâng cao được giao thường xuyên giúp chúng em rèn luyện tính chủ động, không còn phụ thuộc nhiều vào việc học thêm như trước”.

Theo cô Đặng Thị Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Hồng, nhà trường bám sát tinh thần của Thông tư 29, tổ chức ôn tập đúng quy định cho học sinh lớp 9, song điều quan trọng nhất vẫn là giúp các em biết cách học, cách tự ôn và tự khắc phục những phần kiến thức còn yếu. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, khi đề thi không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ mà ngày càng chú trọng năng lực vận dụng, kỹ năng xử lý câu hỏi và phân bổ thời gian làm bài.

"Nhà trường cũng đã tổ chức thi thử để có những đánh giá năng lực nhằm phân loại học sinh theo từng nhóm trình độ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Bên cạnh đó, giáo viên còn lập các nhóm Zalo, các nhóm tự học theo địa bàn khu dân cư để định hướng học sinh ôn tập tại nhà, nhất là việc luyện đề", cô Đặng Thị Minh cho biết thêm.

Cùng với việc phát huy năng lực tự học, nhiều trường còn tăng cường rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Tại Trường THCS Sơn Hà (xã Cẩm Hưng), không khí ôn tập diễn ra khẩn trương, nhất là sau khi Tiếng Anh được xác định là môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh năm nay. Các tiết học tiếng Anh được thiết kế theo hướng thực hành, tăng cường luyện đề, giúp học sinh nhận diện cấu trúc đề và làm quen với các dạng câu hỏi theo chương trình mới.

Thầy Nguyễn Đình Minh (Trường THCS Sơn Hà, xã Cẩm Hưng) hướng dẫn học sinh luyện đề.

Thầy Nguyễn Đình Minh - giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Sơn Hà cho biết: “Ngay khi có thông tin về môn thi thứ ba, chúng tôi đã điều chỉnh giáo án. Bên cạnh việc củng cố kiến thức nền tảng, mỗi tiết học đều dành thời gian cho học sinh luyện đề và phân tích các dạng câu hỏi theo Chương trình GDPT 2018”.

Theo thầy Võ Kim Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Hà, môn Tiếng Anh đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài nên nhà trường đặc biệt chú trọng phân loại học sinh để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Với học sinh khá, giỏi, giáo viên tập trung rèn kỹ năng, nâng cao khả năng xử lý đề; với học sinh còn hạn chế, ưu tiên củng cố kiến thức nền tảng, giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.

Học sinh lớp 9, trường THCS Sơn Hà (xã Cẩm Hưng) được giáo viên hướng dẫn kỹ năng làm bài thi.

Thực tế cho thấy, thuận lợi của mùa tuyển sinh năm nay là các nhà trường đã chủ động hơn trong tiếp cận yêu cầu đổi mới. Đây là năm thứ hai kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018 nên giáo viên đã có thêm kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập và định hướng học sinh. Việc công bố sớm môn thi thứ ba cũng giúp các trường chủ động điều chỉnh giáo án, phân phối chương trình, tổ chức kiểm tra, thi thử và phân loại học sinh để bồi dưỡng phù hợp.

Tuy vậy, khó khăn cũng hiện hữu khi số lượng học sinh lớp 9 toàn tỉnh tăng gần 4.000 em, dẫn đến áp lực cạnh tranh vào lớp 10 THPT công lập cao hơn hẳn năm trước. Bên cạnh đó, việc thực hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với các nhà trường, nhất là việc phát huy tối đa năng lực tự học của học sinh.

Chương trình GDPT 2018 đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kiến thức, có kỹ năng làm bài tốt và tâm lý vững vàng.



Từ thực tế đó, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương đang trở thành điểm tựa quan trọng cho học sinh lớp 9. Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Địa phương đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phù hợp thực tế; lựa chọn các giáo viên giỏi để tham gia hướng dẫn ôn tập; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường học tập để học sinh lớp 9 có tâm thế tốt nhất trước kỳ thi”.

Với sự chủ động của các nhà trường, sự linh hoạt trong thích ứng với Chương trình GDPT 2018, tinh thần thực hiện nghiêm Thông tư 29 cùng sự đồng hành của gia đình và chính quyền địa phương, học sinh Hà Tĩnh đang có thêm hành trang để bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 với tâm thế vững vàng, tự tin.