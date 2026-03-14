Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh được vinh danh tại Hội thi An toàn giao thông toàn quốc

Sáng 14/3, tại TP Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Honda Việt Nam tổ chức lễ trao giải Hội thi “An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT” năm học 2025-2026.

Ban tổ chức vinh danh, trao giải nhất cho học sinh tiểu học. Trong ảnh: Em Bùi Khánh Huyền - lớp 4A2, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên) thứ 3 từ trái sang.

Hội thi được phát động từ đầu năm học 2025-2026, thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh trên cả nước. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên” giai đoạn 2023-2026 do Bộ GD&ĐT và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai.

Tại Hà Tĩnh, hội thi được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026. Từ hàng chục nghìn bài dự thi của giáo viên và học sinh tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh, Ban Tổ chức đã lựa chọn 568 bài vào vòng thi cấp tỉnh, trong đó có 150 bài được chọn tham dự vòng thi cấp quốc gia.

Em Dương Thị Minh Hằng - lớp 11A11, Trường THPT Kỳ Anh (thứ 5 từ trái sang) nhận giải nhất tại lễ trao giải.



Đối với học sinh, nội dung thi gồm phần trắc nghiệm kiến thức về an toàn giao thông, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phần tự luận xử lý các tình huống giao thông gắn với thực tế.

Với giáo viên, thí sinh lựa chọn nội dung trong tài liệu của hội thi để xây dựng kế hoạch bài dạy và thực hành giảng dạy.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh 82 giáo viên và 200 học sinh đạt thành tích cao trên toàn quốc. Hà Tĩnh có 2 giáo viên và 3 học sinh được vinh danh.

Giáo viên, học sinh đoàn Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban tổ chức.

Trong đó, giải nhất thuộc về cô Trương Thị Nhật Anh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh); giải nhì thuộc về cô Nguyễn Thị Thảo (Trường Tiểu học thị trấn xã Đức Thọ).

Ba học sinh đạt giải gồm: Dương Thị Minh Hằng - lớp 11A11, Trường THPT Kỳ Anh (giải nhất); Bùi Khánh Huyền - lớp 4A2, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (giải nhất) và Trần Bảo Trâm - lớp 11A1 Trường THPT Phúc Trạch (giải nhì).

Với kết quả này, Hà Tĩnh tiếp tục là một trong những địa phương được Ban tổ chức đánh giá cao tại Hội thi “An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT” năm học 2025-2026.