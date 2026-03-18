Phụ huynh Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư cho con học năng khiếu từ nhỏ

Đều đặn mỗi tuần hai buổi, chị Nguyễn Thị Hồng (ở phường Trần Phú) đưa con gái 9 tuổi đến lớp học đàn ở Trung tâm Âm nhạc HT Piano (phường Thành Sen). Dù bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ, chị vẫn kiên trì đồng hành, xem đây là cơ hội để con rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê.

Mỗi buổi học piano tại Trung tâm Âm nhạc HT Piano (Hà Tĩnh) kéo dài khoảng 45 - 60 phút.

Chị Hồng chia sẻ: “Học đàn tốn gần 2 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền mua đàn và tài liệu. Tổng chi cho việc học của con, bao gồm cả văn hóa và năng khiếu, dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. Dù mức chi khá cao, vợ chồng tôi vẫn ưu tiên để con có điều kiện phát triển và theo đuổi sở thích”.

Tương tự, chị Lê Thị Thu Hà (ở xã Can Lộc) cho biết, con trai chị đang theo học lớp vẽ ở Trung tâm nghệ thuật SMooart (phường Thành Sen). Vượt quãng đường hơn 13 km, chị vẫn chấp nhận để con có cơ hội được học tập tốt nhất.

Các bạn nhỏ hào hứng khi được cô giáo hướng dẫn tô màu và sáng tạo những bức tranh của riêng mình.

Chị Hà tâm sự: “Gia đình tôi ở khá xa trung tâm học, nên ban đầu cũng đắn đo. Tuy nhiên, con có năng khiếu và mong muốn theo đuổi, vì vậy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi tham gia các lớp học, con không chỉ tự tin hơn mà còn hạn chế thời gian xem điện thoại, tivi, tập trung vào các hoạt động bổ ích. Đến mùa hè, tôi sẽ cho con học thêm môn bơi lội để rèn luyện thể chất”.

Với nhiều học sinh, các lớp năng khiếu không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng mà còn mang đến những trải nghiệm bổ ích. “Ban đầu em thấy học vẽ hơi khó vì phải luyện nhiều lần. Nhưng khi vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh, em rất vui. Em muốn học vẽ thật tốt để sau này theo đuổi nghề thiết kế thời trang” - em Trương Hà My (SN 2016, ở xã Cẩm Bình) cho biết.

Em Trương Hà My cùng mẹ chăm chú hoàn thành bài tập vẽ mà cô giáo giao về nhà.

Ghi nhận tại các trung tâm năng khiếu, trong hai năm trở lại đây, số lượng học sinh tham gia lớp học tăng khoảng 40% so với trước, đặc biệt ở độ tuổi từ 5 - 9 tuổi. Các môn học như: âm nhạc, múa, hội họa giúp trẻ rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giao tiếp.

Ông Trần Hữu - Giám đốc Trung tâm Âm nhạc HT Piano (phường Thành Sen) cho biết: “Trung tâm thành lập từ năm 2020, hiện giảng dạy các môn piano, thanh nhạc và drum. Học viên chủ yếu là học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Mỗi lớp trong năm học thường có khoảng 5 học sinh, còn vào dịp hè có thể trên 10 em. Học phí các lớp năng khiếu dao động khoảng 1-2 triệu đồng/tháng. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trung tâm cũng tạo điều kiện giảm học phí để các em có cơ hội tiếp cận âm nhạc”.

Việc nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh bỏ thời gian và công sức, thậm chí đầu tư cả về tài chính cho các lớp năng khiếu, cho thấy cách nhìn nhận về giáo dục trẻ đang dần thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức văn hóa, các gia đình ngày càng quan tâm đến việc giúp con phát triển toàn diện. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ nâng cao tư duy sáng tạo, khả năng tự lập và giao tiếp, mà còn hình thành những phẩm chất sống tích cực như kiên nhẫn, tinh thần nỗ lực, sự tự tin và trách nhiệm.

Dù vậy, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ những khó khăn khi cho con tham gia nhiều lớp năng khiếu. Một số phụ huynh thừa nhận rằng việc ép con học những môn không phù hợp sở thích có thể khiến trẻ chán nản, thậm chí muốn bỏ lớp giữa chừng. Vì vậy, đầu tư cho năng khiếu cần cân nhắc cả mong muốn của phụ huynh lẫn nhu cầu, sở thích thực sự của trẻ.

Chị Hoàng Thị Lan (xã Cẩm Xuyên) bày tỏ: “Tôi đăng ký cho con học hai lớp năng khiếu vì thấy bạn bè cùng lớp đi học nhiều. Tuy nhiên, lịch học kín khiến con mệt mỏi, làm bài một cách qua loa. Nhiều lần bé kiệt sức, không còn hứng thú với các môn học và thậm chí né tránh việc luyện tập ở nhà. Tôi nhận ra rằng, điều quan trọng không chỉ là đăng ký nhiều lớp mà còn phải phù hợp với sở thích và khả năng của con, để con vừa học vừa giữ được niềm vui”.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc cho trẻ tham gia quá nhiều lớp năng khiếu mà không phù hợp với sở thích và khả năng của các em có thể gây ra áp lực không cần thiết. Vì vậy, cha mẹ cần cân nhắc, lựa chọn môn học phù hợp và cân đối thời gian học tập, để trẻ vừa phát triển kỹ năng vừa cảm thấy hứng thú.

﻿ ﻿ Các em nhỏ Trường Mầm non Ích Hậu (xã Đông Kinh) tự tin trình diễn văn nghệ.

Tiến sĩ Lê Thị Bích Ngọc, giảng viên Bộ môn Tâm lý – Giáo dục (Trường Đại học Hà Tĩnh) cho rằng, tâm lý phổ biến của nhiều bậc cha mẹ là mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Trong khả năng của mình, không ít phụ huynh sẵn sàng hy sinh những nhu cầu cá nhân để dành toàn bộ nguồn lực cho việc chăm sóc và đầu tư cho sự phát triển của con.

“Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng việc đầu tư cho con một môi trường giáo dục tốt hoặc đáp ứng đầy đủ các điều kiện vật chất chưa hẳn là yếu tố quyết định để trẻ phát triển toàn diện. Bên cạnh cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, trẻ cần được giáo dục tính tự lập, được rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Đồng thời, trong quá trình trưởng thành, trẻ cũng cần trải nghiệm những giới hạn hoặc thiếu thốn nhất định ở mức độ phù hợp để hình thành động lực phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển ý chí vươn lên” - Tiến sĩ Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.