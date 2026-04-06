Ông chủ Bảo Tín Minh Châu và con trai bị khởi tố

Công an thành phố Hà Nội cho biết ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và hai nữ nhân viên kế toán bị khởi tố hôm 2/4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước năm 2024, ông Châu và Tú chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Cụ thể, doanh nghiệp dùng Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; còn phần mềm kế toán Misa dùng kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI.

"Việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế", theo Công an Hà Nội.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng.

Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Chiều 25/3, nhiều cảnh sát kinh tế và cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy. Các cơ sở sau đó đều đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch với khách hàng trong lúc công an khám xét.

Sau hơn 4 tiếng, tại hai cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, một số thùng tài liệu dán niêm phong được bê ra ngoài, đưa lên nhiều lượt ôtô chờ sẵn.

Công an đưa tài liệu ra khỏi Bảo Tín Minh Châu ở cơ sở 29 Trần Nhân Tông, chiều 25/3. Ảnh: Linh Đan

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện, thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.

Hàng ngày, các cửa hàng đón tiếp hàng trăm lượt khách đến giao dịch. Cảnh dòng người xếp hàng diễn ra thường xuyên.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Châu nắm hơn 97% cổ phần.