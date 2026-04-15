Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Phạt hành chính 1 người dân đốt thực bì sai quy định

Đạt Võ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người dân trên địa bàn về hành vi đốt thực bì không đúng quy định.

Ông T. đã thành thật khai báo, hối lỗi về hành vi của mình.

Trước đó, tối ngày 3/4/2026, trong quá trình đốt thực bì trên diện tích đất của gia đình tại khu vực rừng thuộc thôn Hồng Sơn, xã Trường Lưu, ông Phạm Quang T. (SN 1997, trú thôn Hồng Sơn) đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để lây ra diện rộng, chưa gây thiệt hại.

Được biết, ông T. sử dụng lửa đốt thực bì để chuẩn bị trồng rừng tại lô 25, khoảnh 2, Tiểu khu 129B, khu vực Rú Bụt, thuộc thôn Hồng Sơn, xã Trường Lưu.

Làm việc với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, ông T. đã thành thật khai báo, hối lỗi về hành vi của mình.

Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 16, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, UBND xã Trường Lưu xử phạt ông T. với số tiền 1,5 triệu đồng.

Tin liên quan

Tags:

#đốt thực bì sai quy định #đốt lửa trong rừng #lửa rừng #cháy rừng

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

