Kịp thời khống chế điểm phát lửa trên rừng cao su

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Điểm phát lửa xảy ra trên rừng cao su (tại xã Hà Linh và Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương kịp thời khống chế sau khoảng 2 giờ.

Khoảng 13h40 ngày 9/4, tại lô 9, khoảnh 1, tiểu khu 173 (khu vực giáp ranh giữa xã Hà Linh và xã Hương Bình) xảy ra điểm phát lửa trên trên diện tích rừng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh.
Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ địa phương, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và lực lượng kiểm lâm địa bàn... đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương án dập lửa.
Các lực lượng tập trung phát dọn, tạo đường băng cản lửa, đồng thời sử dụng máy thổi chuyên dụng để khống chế đám cháy.
Đến khoảng 15h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan rộng sang khu vực lân cận. Diện tích bị ảnh hưởng ước tính khoảng 3 ha, chủ yếu là thực bì dưới tán rừng cao su nghèo.
Hiện, các lực lượng tiếp tục theo dõi, kiểm đếm thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.