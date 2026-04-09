Kịp thời khống chế điểm phát lửa trên rừng cao su

Vạch trần thủ đoạn tinh vi của tội phạm đánh bạc 02/04/2026 15:00 Từ sới bạc nhiều lớp cảnh giới, trò chơi điện tử trá hình đến cá độ qua mạng, mã QR quảng bá công khai…, tội phạm đánh bạc trên địa bàn Hà Tĩnh đang biến tướng ngày càng tinh vi.

Lối đi tự phát “vây” đường sắt ở Phúc Trạch 02/04/2026 14:14 Hàng loạt lối đi tự phát cắt ngang đường sắt tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang biến khu vực này thành “điểm đen” tai nạn, khi người dân vẫn giữ thói quen băng qua đường ray bất chấp nguy hiểm.

Bắt nữ giám đốc công ty xây dựng trốn thuế hơn 700 triệu đồng 02/04/2026 08:56 Trong quá trình điều hành công ty, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh.

"Tổng tài chỉ tay đánh người" không được hưởng án treo 31/03/2026 17:27 Nguyễn Văn Thiên, 'tổng tài chỉ tay đánh người' ở quán cà phê, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn.

6 ngày xuyên rừng vây bắt “trùm” ma túy ranh mãnh, thu lượng lớn ma túy 31/03/2026 15:32 Sau 6 ngày truy xét, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Trung Thành (trú xã Mai Hoa) khi đang lẩn trốn trong rừng, thu giữ lượng lớn ma túy tại nhà riêng đối tượng.

Học sinh “độ” xe điện chạy gần 90 km/h: Hiểm họa đường phố! 31/03/2026 05:20 Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bắt 4 đối tượng “đập đá” liên tiếp trong nhiều ngày 30/03/2026 17:36 Sau 3 ngày liên tục sử dụng ma tuý tại nhà riêng, 4 đối tượng tiếp tục thuê khách sạn để "đập đá" thì bị Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ.

Dữ liệu từ camera của cá nhân sẽ được chia sẻ với công an cấp xã theo cơ chế nào? 30/03/2026 13:54 Dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung, kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã.

Cập nhật vụ cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều: 1 nạn nhân tử vong 30/03/2026 08:16 Lực lượng chức năng nhận định đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê có tổng diện tích khoảng 6.000m2, trong đó, khu vực xảy ra cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica.

Xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo 29/03/2026 16:05 Xác định ban đầu, xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Xử phạt 2 trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi rào chắn hạ 28/03/2026 16:17 Các trường hợp này đã cố tình vượt qua đường sắt đoạn qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) khi barie hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt.

Vụ mua bán ma túy tại Hương Khê: Bắt thêm đối tượng cung cấp “hàng” 27/03/2026 08:21 Theo tài liệu điều tra Công an Hà Tĩnh, Trần Xuân Đăng được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho Phan Thanh Tùng (trú xã Hương Khê) - đối tượng đã bị bắt tạm giam trước đó.

Triệt phá sới “xóc đĩa” trong trang trại lợn, khởi tố 17 bị can 26/03/2026 14:25 Cơ quan tố tụng tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 17 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tạo mọi điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời 26/03/2026 12:13 Trong 5 năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 3.147 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và đều được UBND cấp xã phân công các tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ ổn định cuộc sống.

Công an thông tin ban đầu vụ Lexus tông liên hoàn 5 ô tô 26/03/2026 11:28 Theo Công an Hà Nội, trong vụ tai nạn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, tài xế Lexus cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Bắt tài xế container gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong đêm 25/03/2026 17:48 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa xác minh, truy tìm ra người và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu về vụ bắt nhiều giám đốc liên quan tội phạm cộm cán ở Phú Thọ 25/03/2026 10:37 Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn, thu giữ 4 khẩu súng, cùng nhiều viên đạn.

Cháy lớn thiêu rụi 13 căn nhà ven sông ở Cà Mau 25/03/2026 09:41 Dãy nhà ven sông gần chợ Vàm Đầm, xã Tân Tiến bất ngờ bốc cháy dữ dội rạng sáng 25/3, thiêu rụi 13 căn của 8 hộ dân, may mắn không có thương vong.

Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang lao tới 24/03/2026 08:55 Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.

Quân phục giả, hiểm họa thật: Lời cảnh báo từ những vụ án giả danh cán bộ 23/03/2026 12:40 Công an Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng trái phép quân tư trang, phù hiệu của lực lượng vũ trang để tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngăn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo vỏ chai bia để gây rối 23/03/2026 05:20 Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác.

Nam sinh lớp 9 tử vong do đuối nước trên sông Tiêm 21/03/2026 17:01 Cùng nhóm bạn đi chơi tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), một nam sinh không may tử vong do đuối nước.

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý? 21/03/2026 12:39 Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.

Nhiều ngõ phố “thất thủ” khi ôtô dừng, đỗ tùy tiện 20/03/2026 16:00 Tình trạng ôtô dừng, đỗ tùy tiện tại nhiều ngõ phố ở Hà Tĩnh không chỉ gây ùn tắc, cản trở sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ "khóa chặt" đường cứu hỏa nếu chẳng may xảy ra cháy.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt qua Hà Tĩnh 18/03/2026 18:08 Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

Tổ chức “tiệc” ma túy trong khách sạn, 2 bị cáo lĩnh 207 tháng tù 18/03/2026 17:51 Tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, 2 bị cáo bị Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt tù 17 năm 3 tháng tù.

TikToker Mr Pips bị đề nghị truy tố vì lừa hơn 1.300 tỷ đồng 18/03/2026 14:45 Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước mở web dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.300 tỷ đồng.