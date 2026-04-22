“Bẫy" đá dăm trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh gây nguy hiểm người đi đường

(Baohatinh.vn) - Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Những viên đá có kích thước lớn nằm "chỏng chơ" trên đường. Trong khi đó, với người đi xe máy, đôi khi chỉ một viên đá nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Còn với ô tô, nếu đá sỏi văng mạnh có thể gây vỡ kính.
Trước thực tế này, người dân đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.
Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.