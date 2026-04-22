Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

“Bẫy" đá dăm trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh gây nguy hiểm người đi đường

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thời gian gần đây, tại khu vực vòng xuyến nút giao giữa QL1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh), tình trạng xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất đá diễn ra khá phổ biến.
Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng rơi vãi đá, sỏi kéo dài hàng chục mét, rải rác khắp mặt đường.
Không ít viên đá có kích thước lớn, nằm rải rác ngay tại khu vực các phương tiện qua lại đông đúc, khiến nguy cơ trơn trượt, mất lái của các tài xế gia tăng.
Những viên đá có kích thước lớn nằm "chỏng chơ" trên đường. Trong khi đó, với người đi xe máy, đôi khi chỉ một viên đá nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Còn với ô tô, nếu đá sỏi văng mạnh có thể gây vỡ kính.
Đá dăm phủ kín mặt đường trong thời gian dài khiến bánh xe dễ mất độ bám, đặc biệt khi phanh gấp hoặc ôm cua. Mặc dù lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ có tổ chức thu dọn, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn.
Chị Dương Thị Vân – thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Bình bức xúc: “Mỗi lần đi qua đây tôi phải đi thật chậm vì sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến trơn trượt, tai nạn”.
Bà Dương Thị Ánh – thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Bình lo lắng: “Nhà tôi ở ngay khu vực vòng xuyến này. Tình trạng đá sỏi rơi vãi diễn ra đã nhiều ngày nay. Trời càng tối thì việc lưu thông qua đây càng nguy hiểm vì tầm nhìn hạn chế, đá sỏi cùng màu với mặt đường khiến người tham gia giao thông khó nhận biết từ xa. Đã có một số học sinh khi đi học qua đây bị ngã, trầy xước”.
Ban ngày còn có thể quan sát, nhưng khi trời tối, những lớp đá dăm phủ dày khiến mặt đường trở thành những cái "bẫy" nguy hiểm.
Trước thực tế này, người dân đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm, quan trọng hơn là các lái xe cần nâng cao ý thức tự giác, che chắn đảm bảo để vật liệu không rơi vãi, góp phần hạn chế tối đa những rủi ro, tai nạn.

Tin liên quan

Tags:

#vòng xuyến #an toàn giao thông #đá văng #tai nạn #Hà Tĩnh #quản lý đường bộ #vi phạm

Chủ đề An toàn giao thông

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

