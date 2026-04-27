Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường dài gần 6 km ở Đức Đồng

Với vai trò là tuyến kết nối quan trọng giữa các xã Đức Thọ, Đức Đồng, Thượng Đức, Vũ Quang, Mai Hoa, cung đường từ cầu Cố Bá đến cầu Đồng Văn (xã Đức Đồng) luôn có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe tải chở đất, xe bồn hoạt động liên tục. Tuy nhiên, trong khi lưu lượng giao thông ngày càng gia tăng thì hạ tầng lại chưa được cải thiện tương xứng, khiến áp lực lên tuyến đường ngày càng lớn.

Những bất cập trên tuyến không chỉ đến từ mật độ phương tiện mà còn xuất phát từ đặc điểm của tuyến đường khi có nhiều đoạn cua gấp, đặc biệt tại khu vực thôn Đồng Lạc – Thị Hoà, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ cần một tình huống xử lý chậm hoặc chủ quan, nguy cơ va chạm rất dễ xảy ra.

Tuyến đường có nhiều khúc cua gấp cùng hàng loạt tuyến đường trục xã giao cắt nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cùng với đó, hàng loạt tuyến đường trục xã giao cắt với đường chính nhưng lại bị che khuất bởi nhà cửa, cây cối, khiến người điều khiển phương tiện từ đường nhánh ra đường lớn gần như “đánh cược” với rủi ro nếu không giảm tốc độ và quan sát kỹ.

“Ngày nào tôi cũng đi qua tuyến này nên rất lo. Xe tải chạy nhiều, có khi còn lấn sang phần đường ngược chiều, nhất là ở các đoạn cua thì cực kỳ nguy hiểm. Người đi xe máy như chúng tôi chỉ biết nép sát vào lề”, anh Phan Quốc Hưng (người dân xã Đức Thọ) cho biết.

Tuyến đường từ cầu Cố Bá đến cầu Đồng Văn (xã Đức Đồng) dài khoảng 6km, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT

Nguy cơ tai nạn càng gia tăng khi trên tuyến có nhiều yếu tố dân sinh đan xen. Chợ Đàng nằm sát mặt đường, hoạt động mua bán thường xuyên kéo theo tình trạng dừng đỗ phương tiện lộn xộn, thu hẹp mặt đường. Các trường học nằm dọc tuyến khiến vào giờ tan học, lượng học sinh tham gia giao thông tăng đột biến. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của xe tải trọng lớn lưu thông với tần suất cao càng làm tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 20/4 tại Km61+850 Quốc lộ 281, đoạn qua thôn Sơn Quang là minh chứng cho những rủi ro hiện hữu. Xe ô tô do anh N.V.P (SN 1984, trú tại thôn Đại Lợi, xã Đức Thọ ) điều khiển lưu thông hướng từ cầu Đồng Văn về cầu Cố Bá đã xảy ra va chạm với xe máy điện do em N.T.L (SN 2009, trú tại thôn Hương Đồng, xã Thượng Đức) điều khiển chở theo em N.S.N (SN 2009, trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) lưu thông từ đường TX08 ra đường QL218. Hậu quả, N.T.L tử vong tại hiện trường, N.S.N bị thương hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Thọ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Xe ô tô lưu thông hướng từ cầu Đồng Văn về cầu Cố Bá thì xảy ra va chạm khi xe máy điện lưu thông từ đường TX08 ra. Ảnh trước khi xảy ra va chạm (cắt từ video).

“Sau vụ tai nạn vừa rồi, tôi thực sự rất lo cho các cháu. Nhiều em còn nhỏ, ý thức tham gia giao thông chưa cao, đi từ đường nhánh ra đường lớn mà không quan sát kỹ nên rất dễ xảy ra va chạm. Tôi mong nhà trường và gia đình tăng cường nhắc nhở, để các em chấp hành tốt hơn, tránh những tai nạn đáng tiếc như vừa qua”, ông Nguyễn Văn Hoà (xã Đức Đồng) cho biết.

Cần có những giải pháp đồng bộ và kịp thời để khắc phục những bất cập, giảm thiểu TNGT trên cung đường Cố Bá – Đồng Văn.

Có thể thấy, chuỗi nguy cơ trên tuyến cầu Cố Bá đến Đồng Văn không phải là những yếu tố riêng lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều bất cập từ hạ tầng hạn chế, tầm nhìn bị che khuất, mật độ phương tiện lớn đến ý thức tham gia giao thông chưa cao.

Để giảm thiểu tai nạn, các đơn vị liên quan cần có những giải pháp đồng bộ và kịp thời như: rà soát toàn tuyến, xử lý các điểm đen về tầm nhìn, phát quang cây cối, di dời vật cản, đồng thời bổ sung hệ thống biển cảnh báo, gờ giảm tốc tại các nút giao nguy hiểm; tính toán tổ chức lại giao thông tại khu vực chợ, trường học nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện. Song song với đó là tăng cường kiểm soát xe tải trọng lớn và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người dân địa phương.

Tuy nhiên, giải pháp căn cơ nhất vẫn nằm ở ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Trên một tuyến đường tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự chủ quan dù nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc giảm tốc độ, quan sát kỹ tại các điểm giao cắt, tuân thủ quy định không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cách mỗi người tự bảo vệ chính mình.

Cung đường từ cầu Cố Bá đến cầu Đồng Văn là tuyến kết nối giữa tỉnh lộ 552 và QL 281, đồng thời liên thông với nhiều trục đường liên xã nên mật độ phương tiện lưu thông luôn ở mức cao. Vụ tai nạn xảy ra vừa qua trên địa bàn là sự cố đáng tiếc, để lại hậu quả nghiêm trọng. Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân, nhất là học sinh; đồng thời chấn chỉnh các điểm khuất tầm nhìn và tổ chức lại giao thông tại các nút giao phức tạp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn. Ông Lê Văn Hiệp – Chủ tịch UBND xã Đức Đồng