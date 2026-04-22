10 tỷ đồng nâng cấp cầu Hói Hiến, xóa “điểm đen” tai nạn giao thông

16/04/2026 23:01
Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Trần Văn Thắng (trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong.
15/04/2026 17:21
2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công.
15/04/2026 13:12
Đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan vụ cháy tại Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, 1 cá nhân ở Hà Tĩnh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
15/04/2026 13:02
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
15/04/2026 08:33
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp để tăng cường các phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.
14/04/2026 05:00
Quá trình di chuyển trên quốc lộ 15B ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải dù có bạt che đậy nhưng không đảm bảo, làm đá dăm rơi nhiều xuống đường.
12/04/2026 17:02
Sau va chạm với xe container trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), xe máy bị cuốn vào gầm khiến 2 người bị thương nặng.
12/04/2026 14:48
Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
12/04/2026 13:29
Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
12/04/2026 12:42
Trưa 12/4, khu vực trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.
11/04/2026 08:05
Nút giao đường tỉnh 547 với các tuyến liên xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tại Km16+700 đang khiến người dân lo lắng vì mất an toàn giao thông.
10/04/2026 17:14
Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, Bình Định cũ) khiến 4 người tử vong.
10/04/2026 08:34
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xác minh, làm rõ một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua video do người dân cung cấp.
10/04/2026 05:20
Qua nhiều năm khai thác, sử dụng, cầu Hải Ninh, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
10/04/2026 05:05
Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho cán bộ y tế và lực lượng PCCC các trường học, lan tỏa phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” tại Hà Tĩnh.
09/04/2026 19:46
Điểm phát lửa xảy ra trên rừng cao su (tại xã Hà Linh và Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương kịp thời khống chế sau khoảng 2 giờ.
09/04/2026 17:13
Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 27 năm 3 tháng tù về các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.
09/04/2026 05:15
Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
08/04/2026 13:35
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.
06/04/2026 17:22
Một vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng, trước là tỉnh Bình Thuận), đến thời điểm này đã xác định 4 người tử vong tại chỗ.
06/04/2026 15:39
Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo trên địa bàn TP Hà Nội đã trộm cắp và tiêu thụ hơn 300 con mèo.
05/04/2026 18:40
Trong lúc thi công đổ móng nhà dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), xe bơm bê tông bị lún trụ khiến cần bơm đổ nghiêng, va đập làm một thợ xây tử vong.
03/04/2026 15:35
Tuột xích khi đang được cho ăn, con chó béc-giê nặng hơn 40kg đã lao vào tấn công cụ ông 83 tuổi ở xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
03/04/2026 08:26
Tại Hà Tĩnh, mạng xã hội đã trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
02/04/2026 15:00
Từ sới bạc nhiều lớp cảnh giới, trò chơi điện tử trá hình đến cá độ qua mạng, mã QR quảng bá công khai…, tội phạm đánh bạc trên địa bàn Hà Tĩnh đang biến tướng ngày càng tinh vi.
02/04/2026 14:14
Hàng loạt lối đi tự phát cắt ngang đường sắt tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang biến khu vực này thành “điểm đen” tai nạn, khi người dân vẫn giữ thói quen băng qua đường ray bất chấp nguy hiểm.
02/04/2026 08:56
Trong quá trình điều hành công ty, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh.
31/03/2026 17:27
Nguyễn Văn Thiên, 'tổng tài chỉ tay đánh người' ở quán cà phê, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn.
31/03/2026 15:32
Sau 6 ngày truy xét, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Trung Thành (trú xã Mai Hoa) khi đang lẩn trốn trong rừng, thu giữ lượng lớn ma túy tại nhà riêng đối tượng.
31/03/2026 05:20
Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.