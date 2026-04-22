10 tỷ đồng nâng cấp cầu Hói Hiến, xóa “điểm đen” tai nạn giao thông

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cầu Hói Hiến trên tuyến đường liên xã Tứ Mỹ – Mai Hoa (Hà Tĩnh) sắp được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

Trong thời gian dài, cầu Hói Hiến là nỗi ám ảnh của người dân địa phương và các phương tiện lưu thông qua khu vực. Được xây dựng từ hàng chục năm trước, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng.
Theo phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh từng phản ánh, mặt cầu hiện chỉ khoảng 4,5m, trong khi tuyến đường hai đầu đã được mở rộng lên 7m, tạo thành điểm thắt “cổ chai” nguy hiểm. Đáng lo ngại, cầu không có trụ giữa, kết cấu yếu, khả năng chịu tải hạn chế nhưng lại phải “gồng mình” gánh hàng trăm lượt phương tiện qua lại mỗi ngày, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn.
Không chỉ xuống cấp về kết cấu, cầu Hói Hiến còn từng xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông gây thương vong và hư hỏng phương tiện. Trong ảnh: Một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra.
Trước yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND phê duyệt dự án sửa chữa, khắc phục và nâng cấp cầu Hói Hiến. Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, với mục tiêu khôi phục cầu bị hư hỏng, đồng bộ hạ tầng giao thông toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.
Theo thiết kế được phê duyệt, cầu Hói Hiến sẽ được phá dỡ hoàn toàn để xây dựng lại bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đảm bảo độ bền vững lâu dài. Cầu mới có bề rộng 9m (gồm phần xe chạy và lề bộ hành), tương thích với quy mô mặt đường hiện hữu, qua đó xóa bỏ hoàn toàn tình trạng “cổ chai” nguy hiểm. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng HL93, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện tải trọng lớn.
Về quy mô, cầu gồm 1 nhịp giản đơn dài 21m, tổng chiều dài toàn cầu khoảng 30,1m. Thiết kế cũng tính toán đến tần suất lũ trung bình nhiều năm, đảm bảo khả năng thoát lũ và an toàn trong điều kiện thời tiết cực đoan. Việc triển khai xây dựng cầu Hói Hiến không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại an toàn cho người dân mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Tứ Mỹ và các vùng lân cận.
Cầu Hói Hiến xuống cấp trầm trọng (video tư liệu)

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.