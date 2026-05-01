"Xuyên" lễ cấp định danh điện tử cho công dân "nhí"

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh tăng cường cán bộ trực "xuyên" dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi.
Ngày 10/4/2026, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1272/CAT-PC06 về việc triển khai cao điểm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Theo đó, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/4/2026 - 8/5/2026.
Để kịp thời "về đích" đúng tiến độ, lực lượng công an toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 234.000 trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thu nhận 150.426/234.126 tài khoản định danh điện tử cho công dân "nhí", đạt tỷ lệ 64,25%.
Dù số lượng dân tập trung đông nhưng mọi quy trình diễn ra nhịp nhàng, thông suốt, công dân chấp hành nghiêm hướng dẫn của cán bộ công an. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đã bố trí thêm màn hình trình chiếu để việc hướng dẫn công dân được thuận lợi hơn.
Các công dân "nhí" được hướng dẫn làm thủ tục lăn dấu vân tay...
... và chụp ảnh để làm định danh điện tử mức 2.
Các bậc phụ huynh rà soát kỹ phiếu thu nhận thông tin căn cước, định danh điện tử của con em mình.
Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện một cách bài bản, khoa học, từ kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ đến thu nhận sinh trắc học, chụp ảnh chân dung...
Ngoài tổ chức thu nhận tại trụ sở, ngay trước ngày nghỉ lễ, Công an phường Thành Sen cũng đã tổ chức các tổ công tác lưu động để thực hiện thủ tục tại các trường học trên địa bàn. (Ảnh chụp tại Trường THCS Thạch Linh).
Công an các phường, xã: Bắc Hồng Lĩnh (ảnh thứ nhất), Đức Thọ (ảnh thứ hai) và Phúc Trạch (ảnh thứ ba) tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức; đồng thời, đến các nhà trường, tổ dân phố vận động gia đình đưa con em đến làm thủ tục, nhất là trong dịp nghỉ lễ.
Với tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tập trung cao, đến nay, xã Toàn Lưu là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về tỉ lệ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Theo đó, toàn xã đã thu nhận 2.421/2.758 hồ sơ định danh điện tử (đạt tỷ lệ 87,78%).
Phường Sông Trí hiện là một trong các địa phương có tỷ lệ thu nhận hồ sơ đạt cao. Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Sông Trí cho biết: "Đơn vị đã tiến hành thu nhận 5.596 hồ sơ định danh điện tử trên tổng số 6.483 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi trên địa bàn (đạt tỷ lệ 86,32%). Chúng tôi cũng đã tích cực tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới toàn thể Nhân dân tranh thủ những ngày nghỉ lễ đưa con em đến làm thủ tục nhằm hoàn thành mục tiêu trong thời gian cao điểm".
Công an xã Hương Sơn tích cực hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
