Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

"Xuyên" lễ cấp định danh điện tử cho công dân "nhí"

Thùy Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh tăng cường cán bộ trực "xuyên" dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi.

​Ngày 10/4/2026, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1272/CAT-PC06 về việc triển khai cao điểm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Theo đó, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/4/2026 - 8/5/2026.

Để kịp thời "về đích" đúng tiến độ, lực lượng công an toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 234.000 trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thu nhận 150.426/234.126 tài khoản định danh điện tử cho công dân "nhí", đạt tỷ lệ 64,25%.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) đã bố trí thêm cán bộ trực để phục vụ việc thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân nhỏ tuổi.
Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: thẻ CC/CCCD của cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; thẻ căn cước của trẻ em; thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em để phục vụ tích hợp thông tin (nếu có); điện thoại của cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. (Ảnh: Nhiều người đã chuẩn bị kỹ cho con trước khi vào làm thủ tục).
Dù số lượng dân tập trung đông nhưng mọi quy trình diễn ra nhịp nhàng, thông suốt, công dân chấp hành nghiêm hướng dẫn của cán bộ công an. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đã bố trí thêm màn hình trình chiếu để việc hướng dẫn công dân được thuận lợi hơn.
Các công dân "nhí" được hướng dẫn làm thủ tục lăn dấu vân tay...
... thu thập mống mắt...
... và chụp ảnh để làm định danh điện tử mức 2.
Các bậc phụ huynh rà soát kỹ phiếu thu nhận thông tin căn cước, định danh điện tử của con em mình.
Tại phường Thành Sen, tranh thủ ngày nghỉ lễ, các phụ huynh cũng đã đưa con em tới trụ sở công an phường (địa chỉ đối diện số 106, đường La Sơn Phu Tử) để làm thủ tục.
Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện một cách bài bản, khoa học, từ kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ đến thu nhận sinh trắc học, chụp ảnh chân dung...
Đến thời điểm này, Công an phường Thành Sen đã thu nhận 4.977/13.500 hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 - 14 tuổi (đạt tỷ lệ 36,87%).
Ngoài tổ chức thu nhận tại trụ sở, ngay trước ngày nghỉ lễ, Công an phường Thành Sen cũng đã tổ chức các tổ công tác lưu động để thực hiện thủ tục tại các trường học trên địa bàn. (Ảnh chụp tại Trường THCS Thạch Linh).
Tranh thủ dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa con em tới trụ sở Công an xã Nghi Xuân để làm định danh. Đến nay, Công an xã Nghi Xuân đã thu nhận 3.594 hồ sơ định danh điện tử và đang tập trung cao để hoàn thành tiến độ.
Công an các phường, xã: Bắc Hồng Lĩnh (ảnh thứ nhất), Đức Thọ (ảnh thứ hai) và Phúc Trạch (ảnh thứ ba) tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức; đồng thời, đến các nhà trường, tổ dân phố vận động gia đình đưa con em đến làm thủ tục, nhất là trong dịp nghỉ lễ.
Với tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tập trung cao, đến nay, xã Toàn Lưu là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về tỉ lệ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Theo đó, toàn xã đã thu nhận 2.421/2.758 hồ sơ định danh điện tử (đạt tỷ lệ 87,78%).
Công an xã Cẩm Xuyên đã bố trí cán bộ tiếp nhận từ 7h - 22h để phục vụ việc cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các trường học thông báo tới phụ huynh, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội về các giấy tờ cần thiết. Cùng đó, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ.
Công an xã Cẩm Xuyên đã bố trí cán bộ tiếp nhận từ 7h - 22h để phục vụ việc cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các trường học thông báo tới phụ huynh, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội về các giấy tờ cần thiết. Cùng đó, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ.
Công an xã Cẩm Xuyên hiện đã thu nhận 2.384 hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho trẻ em trên địa bàn.
Phường Sông Trí hiện là một trong các địa phương có tỷ lệ thu nhận hồ sơ đạt cao. Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Sông Trí cho biết: "Đơn vị đã tiến hành thu nhận 5.596 hồ sơ định danh điện tử trên tổng số 6.483 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi trên địa bàn (đạt tỷ lệ 86,32%). Chúng tôi cũng đã tích cực tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới toàn thể Nhân dân tranh thủ những ngày nghỉ lễ đưa con em đến làm thủ tục nhằm hoàn thành mục tiêu trong thời gian cao điểm".
Công an xã Hương Sơn tích cực hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Tin liên quan

Tags:

#Định danh điện tử cho trẻ em #Công dân số Hà Tĩnh #Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội #Dịp lễ 30/4 và 1/5 #Công an Hà Tĩnh

Chủ đề Chuyển đổi số

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

