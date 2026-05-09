Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân xã Cẩm Xuyên

Sáng 9/5, UBND xã Cẩm Xuyên phối hợp với Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn và người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, việc nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm từng bước thay đổi phương thức quản lý, điều hành cũng như thói quen tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

Chính vì vậy, hội nghị tập huấn lần này tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Ông Lê Văn Đương - Trưởng phòng CNTT và Chuyển đổi số (Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số) phổ biến các nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi phản ánh hiện trường liên quan đến vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông, an ninh trật tự hoặc các vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh; đồng thời theo dõi tiến độ xử lý của cơ quan chức năng.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng i-HaTinh.

100% đại biểu tại hội nghị đã được cài đặt và sử dụng cơ bản các bước gửi phản ánh hiện trường trên ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền và người dân trong quá trình xây dựng chính quyền số.

350 đại biểu tham gia hội nghị tập huấn đã cài đặt ứng dụng i-HaTinh.

​Tại hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hành các bước đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thực hành các nội dung tập huấn.

Cùng với nội dung chuyển đổi số, hội nghị cũng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, các đại biểu được quán triệt những định hướng lớn về đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, dạy và học.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ Nguyệt - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Cẩm Xuyên triển khai nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã Cẩm Xuyên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng số, phục vụ nhu cầu của người dân. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn trong giai đoạn mới.