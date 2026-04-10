Trang bị kỹ năng chuyển đổi số, góp phần nâng tầm du lịch Hà Tĩnh

Sáng 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo thí điểm tại tỉnh Hà Tĩnh về chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và gần 250 đại biểu là cán bộ quản lý, doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số ngành du lịch, hệ sinh thái nền tảng số dùng chung; đồng thời được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, hệ thống phục vụ công tác quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, nội dung hội thảo, tập huấn cũng tập trung vào việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình triển khai chuyển đổi số...

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) Hoàng Quốc Hòa giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái du lịch thông minh của ngành.

Đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch. Điều này cũng góp phần tạo nền tảng để các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Văn Cường, Giám đốc kỹ thuật Tập đoàn Công nghệ VietSens trình bày cách thức ứng dụng thực tiễn các nền tảng số trong công tác quản lý du lịch...

Tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch; đồng thời đề nghị các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm cho du khách.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch và việc được lựa chọn thí điểm triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực này là cơ hội quan trọng để tỉnh bứt phá.

Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, nâng tầm hình ảnh Hà Tĩnh trên bản đồ du lịch số.