Hà Tĩnh số hóa quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản

Cập nhật hình ảnh vị trí neo đậu tàu qua phần mềm TimeMax

Thời gian qua, Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác giám sát thiết bị hành trình (VMS), quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh còn 17 tàu cá không đủ điều kiện khai thác; giao chính quyền cơ sở theo dõi, bảo đảm neo đậu tại bến, không tham gia khai thác thủy sản.

Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết: “Hằng ngày, cán bộ phụ trách trực tiếp cập nhật hình ảnh vị trí neo đậu tàu qua phần mềm TimeMax để báo cáo lên cơ quan chuyên môn; phối hợp nhận thông tin trên hệ thống giám sát để cảnh báo tàu cá không vi phạm vượt ranh giới khai thác. Đây là căn cứ quan trọng giúp cơ quan chức năng giám sát thực tế, kiểm soát từng phương tiện, ngăn chặn kịp thời, từ xa các nguy cơ vi phạm. Ngoài ra, xã cũng vừa ra mắt 5 tổ tự quản phòng chống khai thác IUU với 15 thành viên nhằm nâng cao ý thức, vận động bà con ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về thiết bị VMS, quản lý tàu cá (đăng ký, đăng kiểm, biển số…)".

Truy xuất nguồn gốc thủy sản qua phần mềm eCDT

Cùng với việc siết chặt quản lý tàu cá, Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm soát tàu thuyền ra, vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, từ ngày 1/1/2026, các tàu cá rời cảng, cập cảng trên địa bàn đều thực hiện khai báo qua hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT). Trên cơ sở đó, chính quyền các địa phương ven biển đã tích cực hỗ trợ chủ tàu, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến thủy sản đăng ký và đưa phần mềm vào sử dụng.

Tại xã Thiên Cầm - địa phương có hoạt động khai thác thủy sản sôi động, công tác triển khai được thực hiện khá đồng bộ. Ngoài hướng dẫn ngư dân sử dụng eCDT, địa phương còn tuyên truyền, yêu cầu các tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 15m thực hiện ra, vào Cảng cá Cửa Nhượng để khai báo, bốc dỡ thủy sản theo đúng quy định.

Ông Lê Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Đến nay, 226/226 tàu cá của xã đã được cài đặt, sử dụng phần mềm eCDT. Cùng với việc đưa Cảng cá Cửa Nhượng vào vận hành ổn định, dữ liệu cập nhật qua phần mềm giúp cơ quan chức năng quản lý số lượng tàu thuyền, sản lượng thủy sản qua cảng; từng bước hình thành thói quen khai báo minh bạch của ngư dân khi tham gia khai thác thủy sản, nhất là đối với tàu cá hoạt động vùng ven bờ”.

Tại Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà), công tác kiểm soát qua phần mềm eCDT cũng được tăng cường. Đây là cảng cá chỉ định, thường xuyên có nhiều tàu cá dài từ 15m trở lên làm thủ tục xuất, nhập cảng. Ngư dân Nguyễn Văn Huấn (xã Lộc Hà) cho biết: “Chúng tôi đã quen với kiểm tra kết nối các thiết bị điện tử như máy dò cá, thiết bị giám sát hành trình VMS, thiết bị định vị... Việc ra, vào cảng cũng thực hiện khai báo trên phần mềm điện tử, rút ngắn được nhiều thời gian hơn trước”.

Về phía cơ quan quản lý, thông qua hệ thống nhật ký điện tử eCDT và thiết bị VMS, Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá có thể theo dõi hoạt động tàu cá từ khi rời bến đến lúc cập cảng. Việc kiểm tra, giám sát sản lượng dựa trên dữ liệu điện tử góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai và bảo đảm đúng quy định.

Ông Mai Văn Luân - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng; khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống eCDT và VMS phục vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát sản lượng thủy sản khai thác; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Hà Tĩnh là một trong những địa phương thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thủy sản. Hiện nay, 3.900 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành cài đặt, đưa vào sử dụng phần mềm eCDT, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Thời gian tới, tỉnh tăng cường quản lý tàu cá không có giấy phép khai thác, hết hạn đăng kiểm, tàu cá có nguy cơ cao, tàu cá mất kết nối VMS dài ngày; rà soát hồ sơ, đảm bảo việc xóa đăng ký 1.079 tàu cá đúng quy định, không còn tham gia khai thác thủy sản trên biển. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát tàu cá ra/vào cảng cá, xuất/nhập bến, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng theo quy định; đảm bảo không cho tàu cá xuất bến nếu không đủ điều kiện”.

Những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý tàu cá và số hóa giám sát hoạt động khai thác đang giúp Hà Tĩnh từng bước siết chặt kỷ cương nghề cá, nâng cao hiệu quả quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, bền vững; góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU, tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.