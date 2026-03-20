Triển khai ứng dụng i-HaTinh cho cán bộ, người dân Mai Phụ

Chiều 20/3, xã Mai Phụ phối hợp với Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh) tổ chức Lễ hưởng ứng triển khai ứng dụng công nghệ số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường xã Mai Phụ. Tham gia lễ hưởng ứng có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ các đoàn thể, cán bộ thôn, chủ doanh nghiệp, thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng…

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi lễ, các đại biểu được hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản phần mềm i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường xã Mai Phụ. Đồng thời, nghe giới thiệu các nội dung, tính năng của phần mềm, trong đó nêu bật các tác dụng quan trọng như: giúp xây dựng nền tảng số kết nối người dân với chính quyền, tiếp nhận phản ánh hiện trường; tích hợp dịch vụ công, thông tin đời sống và các dịch vụ thiết yếu; nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và giảm gánh nặng hành chính; hướng đến một xã hội toàn diện, lấy người dân làm trung tâm…

100% thành phần tham gia lễ phát động đều đã cài đặt và nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công cụ kỹ thuật hiện đại này.

Với tinh thần khẩn trương, khoa học, hiệu quả, trong thời gian 1 buổi, 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ các đoàn thể, cán bộ thôn… đã được cài đặt ứng dụng phần mềm i-HaTinh trên điện thoại di động và đăng ký tài khoản để theo dõi, phản ánh, tương tác với các cơ quan, đơn vị liên quan khi cần thiết.

Các giảng viên cũng hướng dẫn, hỗ trợ những người tham gia buổi lễ này để họ trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HaTinh.

Lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ là nhân tố quan trọng để lan tỏa ứng dụng i_HaTinh trên địa bàn xã Mai Phụ.

Qua lễ phát động này, xã Mai Phụ hướng tới mục tiêu: triển khai kịp thời, hiệu quả và xác định rõ sản phẩm đầu ra, tiến độ, trách nhiệm thực hiện các nội dung cấp bách về chuyển đổi số trên địa bàn theo chủ trương, định hướng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó là tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để tích hợp phản ánh hiện trường, cho phép kết nối và tương tác trực tiếp giữa người dân với chính quyền địa phương, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để phần mềm i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường xã Mai Phụ lan tỏa vào thực tiễn, địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, các thôn, các tổ chuyển đổi số cộng đồng vào cuộc hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả.

Ông Bùi Quang Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ Bùi Quang Hiếu yêu cầu các phòng, ngành chức năng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống i-HaTinh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phải có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ, làm giảm niềm tin của người dân; đồng thời phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, xem mỗi phản ánh là một “kênh giám sát” khách quan đối với hoạt động của bộ máy chính quyền.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên… cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng ứng dụng hiện đại này để phục vụ cho cuộc sống, giao dịch.