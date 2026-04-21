Thông tin mới sắp hiển thị trên VNeID

Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, tích hợp tra cứu, xác thực và cấp phiếu, đánh dấu bước số hóa mới trong quản lý dữ liệu cá nhân.

Một loại giấy tờ mới sẽ được hiển thị trên VNeID. Ảnh: Xuân Sang.

Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo thông tư mới, quy định về việc quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, áp dụng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên.

Các dữ liệu phát sinh liên quan đến lý lịch tư pháp sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản cá nhân của người đã được cấp phiếu. Nội dung bao gồm thông tin tổng quan về tình trạng án tích, thời điểm cập nhật gần nhất, cùng các chi tiết tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Dự thảo nhấn mạnh việc hiển thị thông tin phải tuân thủ đúng thẩm quyền, đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Người dùng cần sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 để truy cập và tra cứu. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên thông tin lý lịch tư pháp được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên VNeID.

Ngoài ra, công dân, cơ quan và tổ chức có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, thu hồi hoặc hủy bỏ phiếu lý lịch tư pháp cũng như các thông tin đã được cung cấp hoặc hiển thị trên ứng dụng.

Bộ Công an đề xuất mỗi phiếu lý lịch tư pháp bản giấy sẽ được gắn một mã QR riêng. Khi cần kiểm tra, cơ quan hoặc tổ chức chỉ cần quét mã và nhập 5 thông tin cơ bản gồm mã hồ sơ một cửa điện tử, họ tên, ngày sinh, giới tính và số CCCD, giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu.

Sau đó, hệ thống sẽ xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của phiếu, đồng thời hiển thị thông tin về ngày cấp và cơ quan cấp. Trong trường hợp cần truy xuất phiếu lý lịch tư pháp số 1, cơ quan, tổ chức phải đăng nhập bằng tài khoản định danh tổ chức và nhập mã xác thực gồm 6 chữ số (passcode trên VNeID).

Riêng phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được hiển thị cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với bản điện tử, khi cần xem phiếu lý lịch tư pháp số 1, cá nhân có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản định danh của mình. Nếu cần truy cập thông tin phiếu số 2, người dùng phải nhập thêm mã xác thực 6 chữ số.

Theo dự thảo, người dân có thể lựa chọn hai cách nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Người đã có định danh điện tử có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hay qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ sẽ tiến hành xử lý, ngược lại có thể đề nghị bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận.

Tiếp theo, hồ sơ được xử lý để xác minh tình trạng án tích, cũng như các thông tin liên quan đến việc bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có). Trên cơ sở đó, phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy hoặc bản điện tử) sẽ được lập và trình lãnh đạo có thẩm quyền ký duyệt.

Kết quả được trả cho người yêu cầu theo đúng hình thức đã đăng ký ban đầu, bao gồm nhận trực tiếp, qua bưu chính, qua email, hoặc tra cứu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hay VNeID.

Trong trường hợp quá thời hạn trả kết quả mà chưa hoàn tất, cơ quan xử lý phải gửi văn bản xin lỗi, nêu rõ lý do chậm trễ và thông báo thời gian trả kết quả mới.

#VNeID #Cấp phiếu LLTP trên VNeID #Sử dụng VNeID

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hết lõm sóng, liệu đã hết khoảng cách số?

Hà Tĩnh hiện có khoảng 4.010 trạm BTS, tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 99,8%, 5G đạt 50%. Nhưng khi sóng đã về, vấn đề đặt ra là làm sao để người dân thực sự sống trong nhịp sống số?
Sắp hết thời AI miễn phí

Sau giai đoạn "đốt tiền" để thu hút người dùng, các gã khổng lồ AI tìm cách tích hợp quảng cáo. Kỷ nguyên trợ lý ảo miễn phí dần nhường chỗ cho mô hình kinh doanh bền vững hơn.
Nghị quyết 57 - “khơi dòng” bứt phá

Khi Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào đời sống, bộ máy chính quyền đang tái cấu trúc cách vận hành trên nền tảng số và người dân, doanh nghiệp từng bước tăng tốc trên hành trình đổi mới sáng tạo.
Hà Tĩnh vào top 7 chuyển đổi số toàn quốc

Hà Tĩnh vừa ghi dấu ấn trên bản đồ chuyển đổi số khi vươn lên vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành trong bảng xếp hạng DTI 2024 nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp.