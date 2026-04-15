[Infographic] Hướng dẫn cách tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

MacBook Neo vừa về Việt Nam đã cháy hàng 11/04/2026 04:32 Vì dòng MacBook giá rẻ của Apple đang khan hàng, người mua có thể phải chờ 3-4 tuần để mua từ website chính hãng.

Trang bị kỹ năng chuyển đổi số, góp phần nâng tầm du lịch Hà Tĩnh 10/04/2026 13:11 Gần 250 đại biểu là cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An được trang bị kỹ năng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Mức giá gây sốc của iPhone gập 10/04/2026 12:18 Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.

Tiền đề khai thác nhãn hiệu “Nước mắm Kỳ Ninh” trên thị trường quốc tế 10/04/2026 11:12 Nhóm nghiên cứu dự án đã đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh (Hà Tĩnh) tại thị trường Australia và New Zealand và cho thấy tính khả thi.

Bạn đã nhầm khi cầm điện thoại lướt TikTok mỗi đêm 10/04/2026 04:00 Việc dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, thủ phạm không chỉ là ánh sáng xanh.

Thị trấn không cho trẻ em dùng smartphone 09/04/2026 10:24 Phụ huynh và trường học tại thị trấn Greystones cam kết không cho trẻ dùng điện thoại thông minh trước 13 tuổi nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu Facebook nhưng quên mật khẩu cũ 09/04/2026 04:50 Nếu bạn quên mật khẩu cũ và không biết cách đổi mật khẩu Facebook, đừng quá lo lắng. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lại mật khẩu và khôi phục quyền truy cập tài khoản trên máy tính hoặc iPhone.

Nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện cho phóng viên, biên tập viên 08/04/2026 10:00 Khóa học quay phim, dựng video và sản xuất nội dung số nhằm giúp phóng viên, biên tập viên của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện.

Lần đầu tiên Việt Nam có Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo 08/04/2026 08:46 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi để đánh thức tiềm năng sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phi hành đoàn Artemis II trở về sau chuyến bay lịch sử quanh Mặt Trăng 07/04/2026 17:35 Không chỉ ghi nhận chi tiết địa hình bề mặt, phi hành đoàn còn trực tiếp quan sát hiện tượng nhật thực hiếm gặp - khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, cùng những tia lóe sáng bất chợt từ các vụ va chạm

Cách thiết kế infographic bằng Canva AI tiện lợi 07/04/2026 05:00 Thiết kế infographic giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhờ các tính năng AI mới được cập nhật trong Canva trên điện thoại và máy tính, giúp bạn tạo nội dung trực quan mà không cần quá nhiều kỹ năng thiết kế.

Ảnh chụp Trái Đất bằng iPhone của phi hành đoàn Mặt Trăng 06/04/2026 15:36 NASA đã bắt đầu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên do phi hành đoàn Artemis II chụp được trong chuyến đi lên Mặt trăng. Đa phần các bức ảnh này đều được chụp bằng iPhone 17 Pro Max.

Phát hiện vi khuẩn có khả năng bảo vệ cơ thể trước hội chứng COVID kéo dài 05/04/2026 15:13 Các nhà khoa học phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Dolosigranulum pigrum tồn tại tự nhiên trong vùng mũi-họng có liên quan chặt chẽ đến khả năng phục hồi của cơ thể sau nhiễm virus.

Vấn đề của Samsung 05/04/2026 10:45 Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.

Phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang 05/04/2026 05:15 Tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa ghi nhận loài thằn lằn mới có tên thường gọi: Thằn lằn cổ Vũ Quang, tên khoa học Scincella vuquangensis.

Bật và tắt ghi chú trên Instagram nhanh chóng 05/04/2026 04:40 Bạn muốn bật ghi chú trên Instagram nhưng chưa biết cách? Bài viết sẽ hướng dẫn cách bật, tắt ghi chú, thêm nhạc vào ghi chú và cách xem ghi chú Instagram nhanh chóng.

Điều chưa biết đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài 04/04/2026 08:53 Doanh thu quốc tế 3 tỷ USD mỗi năm và vốn hoá đạt 10 tỷ USD là những con số đủ để đưa Viettel vào nhóm “đình đám” nhất trong số các doanh nghiệp Việt đầu tư quốc tế. Thế nhưng trong dịp kỷ niệm 20 năm, thương hiệu này lần đầu tiên tiết lộ những câu chuyện còn ấn tượng hơn kết quả kinh doanh đơn thuần thông qua series 20 năm Viettel kinh doanh toàn cầu.

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì? 03/04/2026 12:03 Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.

Tendoo ra mắt phiên bản AI mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hoá sổ sách và dữ liệu kê khai thuế 03/04/2026 07:00 Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt phiên bản mới của Tendoo dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Công an Hà Tĩnh hướng dẫn xử lý các "lỗ hổng" bảo mật nghiêm trọng 03/04/2026 05:16 Công an Hà Tĩnh cho biết, các loại virus, mã độc này có thể bị đối tượng tấn công lợi dụng để chiếm quyền điều khiển hệ thống, đánh cắp và mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc.

Tại sao trang phục của phi hành gia Artemis II có màu cam? 03/04/2026 04:21 Thay vì màu trắng thường thấy, các phi hành gia Artemis II mặc bộ đồ màu cam nhằm tăng tính nhận diện khi đáp xuống Trái Đất, thuận lợi cho việc cứu hộ.

Các phi hành gia làm gì trong 10 ngày bay quanh Mặt Trăng? 02/04/2026 11:13 Trong hành trình 10 ngày, phi hành đoàn Artemis 2 sẽ thực hiện hàng loạt công việc, bao gồm chuyến bay qua sát Mặt Trăng đầu tiên sau 54 năm.

NASA chuẩn bị phóng tàu chở người tới Mặt Trăng 01/04/2026 15:45 Artemis 2, nhiệm vụ chở người đầu tiên của NASA tới Mặt Trăng sau 54 năm, dự kiến diễn ra lúc 18h24 ngày 1/4 (5h24 ngày 2/4 giờ Hà Nội).

Cách khắc phục hiệu quả điện thoại bị nóng khi sử dụng 01/04/2026 05:01 Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.

Nâng cao năng lực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho cán bộ xã, phường 31/03/2026 11:17 Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 3.370 đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ, trong đó nhiều sản phẩm chủ lực đã khẳng định vị thế nhờ gắn với quyền sở hữu trí tuệ.

i-HaTinh: "Biến" chiếc điện thoại thành cầu nối với chính quyền 31/03/2026 10:06 Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.

Cách chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới dễ dàng 31/03/2026 04:45 Cách chuyển ảnh từ Apple iPhone cũ sang iPhone mới là vấn đề nhiều người quan tâm khi nâng cấp thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết.

Sony gần như ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ 30/03/2026 13:41 Sony thông báo ngừng nhận đơn hàng với hầu hết dòng sản phẩm thẻ nhớ SD và CFexpress do thiếu hụt nguồn cung.

Cách phát hiện và chặn thiết bị lạ khiến WiFi bị yếu 30/03/2026 04:20 Kiểm soát kết nối WiFi giúp mạng luôn ổn định và bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu phát hiện thiết bị lạ truy cập, bạn có thể nhanh chóng chặn chúng ngay trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản.