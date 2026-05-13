Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Galaxy Z TriFold 2 có phần đựng bút S Pen tại khu vực dọc bản lề. Ảnh: Digital Trends.

Theo đó, hình ảnh rò rỉ trên X về mẫu Galaxy Z TriFold 2 mới có bố cục gập 3 quen thuộc với 2 đường bản lề chia màn hình. Điểm khác biệt so với thế hệ đầu là bút cảm ứng kiểu S Pen được đặt dọc theo khu vực bản lề thay vì các vị trí thông thường. Nguồn tin mô tả đây là thiết kế concept "dựa trên bằng sáng chế", chưa phải sản phẩm được xác nhận hay sẵn sàng ra mắt.

Việc thiếu S Pen tích hợp là một trong những điểm trừ của Galaxy Z TriFold đầu tiên. Dòng Galaxy Z Fold chưa bao giờ có khe để bút S Pen, do đó Samsung luôn phải dựa vào ốp lưng hoặc phụ kiện đựng bút bên ngoài. Điều này gây bất tiện đáng kể vì điện thoại gập lớn vốn phù hợp với bút cảm ứng, đặc biệt khi mở ra thành màn hình kích thước lớn.

Thiết kế mới giải quyết vấn đề này theo cách khá thông minh. Thay vì thêm một khe riêng biệt vào thân máy như Galaxy S Ultra, Samsung tận dụng phần cứng bản lề vốn đã phức tạp hơn trên máy gập 3 để tạo không gian lưu trữ bút. Nếu thực hiện được mà không ảnh hưởng đến độ bền và cơ chế gập, đây sẽ là cách tiếp cận hợp lý hơn so với việc áp dụng thiết kế khe bút của dòng S Ultra.

Rò rỉ này phù hợp với thông tin trước đó cho thấy Samsung đang xem xét lại toàn bộ thiết kế bản lề cho thế hệ TriFold tiếp theo. Galaxy Z TriFold đầu tiên đã chứng minh được khái niệm điện thoại gập 3 có thể sử dụng tốt trong điều kiện thực tế, nhưng cũng để lộ nhiều điểm cần cải thiện.

Nhà sản xuất Hàn Quốc dường như đang tiếp cận thế hệ kế tiếp với mục tiêu khắc phục những thiếu sót đó thay vì chỉ nâng cấp phần cứng thông thường.