Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.

Galaxy Z TriFold 2 có phần đựng bút S Pen tại khu vực dọc bản lề. Ảnh: Digital Trends.
Theo đó, hình ảnh rò rỉ trên X về mẫu Galaxy Z TriFold 2 mới có bố cục gập 3 quen thuộc với 2 đường bản lề chia màn hình. Điểm khác biệt so với thế hệ đầu là bút cảm ứng kiểu S Pen được đặt dọc theo khu vực bản lề thay vì các vị trí thông thường. Nguồn tin mô tả đây là thiết kế concept "dựa trên bằng sáng chế", chưa phải sản phẩm được xác nhận hay sẵn sàng ra mắt.

Việc thiếu S Pen tích hợp là một trong những điểm trừ của Galaxy Z TriFold đầu tiên. Dòng Galaxy Z Fold chưa bao giờ có khe để bút S Pen, do đó Samsung luôn phải dựa vào ốp lưng hoặc phụ kiện đựng bút bên ngoài. Điều này gây bất tiện đáng kể vì điện thoại gập lớn vốn phù hợp với bút cảm ứng, đặc biệt khi mở ra thành màn hình kích thước lớn.

Thiết kế mới giải quyết vấn đề này theo cách khá thông minh. Thay vì thêm một khe riêng biệt vào thân máy như Galaxy S Ultra, Samsung tận dụng phần cứng bản lề vốn đã phức tạp hơn trên máy gập 3 để tạo không gian lưu trữ bút. Nếu thực hiện được mà không ảnh hưởng đến độ bền và cơ chế gập, đây sẽ là cách tiếp cận hợp lý hơn so với việc áp dụng thiết kế khe bút của dòng S Ultra.

Rò rỉ này phù hợp với thông tin trước đó cho thấy Samsung đang xem xét lại toàn bộ thiết kế bản lề cho thế hệ TriFold tiếp theo. Galaxy Z TriFold đầu tiên đã chứng minh được khái niệm điện thoại gập 3 có thể sử dụng tốt trong điều kiện thực tế, nhưng cũng để lộ nhiều điểm cần cải thiện.

Nhà sản xuất Hàn Quốc dường như đang tiếp cận thế hệ kế tiếp với mục tiêu khắc phục những thiếu sót đó thay vì chỉ nâng cấp phần cứng thông thường.

znews.vn
AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
