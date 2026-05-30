Hướng dẫn cách giải phóng dung lượng Facebook hiệu quả.

Nếu ứng dụng Facebook chiếm quá nhiều bộ nhớ khiến điện thoại chậm và nhanh đầy dung lượng, bạn có thể xử lý bằng cách xóa cache hoặc dữ liệu ứng dụng trên Android. Với iPhone, việc tắt tính năng “Làm mới ứng dụng trong nền” cũng giúp hạn chế Facebook tự động lưu dữ liệu không cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện trên cả Android và iOS.

Giải phóng dung lượng Facebook trên iPhone bằng cách xóa cache Safari dễ dàng

Nếu Facebook lưu quá nhiều dữ liệu khiến iPhone hoạt động chậm hơn, bạn có thể xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt Safari để giải phóng dung lượng nhanh chóng. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng “Cài đặt” trên iPhone hoặc iPad của bạn.

Bước 2: Kéo xuống và chọn mục “Safari”, sau đó tiếp tục nhấn vào “Nâng cao”.

Bước 3: Chọn “Dữ liệu trang web”, rồi nhấn “Xóa tất cả dữ liệu trang web” để hoàn tất quá trình dọn bộ nhớ đệm.

Sau khi thực hiện, dung lượng lưu trữ tạm liên quan đến Facebook trên Safari sẽ được xóa bớt, giúp thiết bị hoạt động mượt hơn.

Hạn chế Facebook chiếm dung lượng trên iPhone đơn giản

iPhone hiện chưa hỗ trợ xóa riêng bộ nhớ đệm Facebook trực tiếp trong cài đặt hệ thống. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giảm tình trạng ứng dụng tự động lưu dữ liệu bằng cách tắt tính năng “Làm mới ứng dụng trong nền”. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng “Cài đặt” trên iPhone của bạn.

Bước 2: Kéo xuống chọn “Cài đặt chung”, sau đó nhấn vào mục “Làm mới ứng dụng trong nền”.

Bước 3: Tìm Facebook và chuyển sang trạng thái “Tắt” để hạn chế ứng dụng hoạt động nền và tích lũy dữ liệu không cần thiết.

Sau khi áp dụng cách này, Facebook sẽ giảm bớt việc sử dụng dung lượng trên iPhone, đồng thời giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn.

Khởi động lại iPhone để giảm tình trạng Facebook bị nặng hiệu quả

Việc khởi động lại iPhone sẽ không xóa trực tiếp bộ nhớ đệm của Facebook, nhưng có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định và mượt hơn bằng cách tắt các tiến trình đang chạy nền rồi khởi động lại hệ thống.

Bước 1: Nhấn giữ nút nguồn cùng nút giảm âm lượng cho đến khi xuất hiện thanh “Trượt để tắt nguồn”. Với các dòng iPhone cũ trước iPhone X, bạn chỉ cần nhấn giữ nút nguồn.

Bước 2: Sau khi tắt máy, tiếp tục nhấn giữ nút nguồn thêm một lần nữa để khởi động lại iPhone.

Cách này có thể cải thiện hiệu suất khi thiết bị hoạt động chậm hoặc không ổn định. Tuy nhiên, nếu muốn giải phóng dung lượng Facebook hiệu quả hơn, bạn nên kết hợp với các phương pháp xóa cache hoặc hạn chế làm mới ứng dụng nền.

Cách giải phóng dung lượng Facebook trên Android mà bạn nên biết

Facebook trên Android thường lưu khá nhiều dữ liệu tạm như video, hình ảnh và cache khiến bộ nhớ điện thoại nhanh đầy. Vì vậy, việc dọn dẹp bộ nhớ ứng dụng định kỳ sẽ giúp thiết bị hoạt động mượt hơn đáng kể.

Xóa bộ nhớ đệm trực tiếp trong ứng dụng Facebook nhanh chóng

Bạn có thể xóa nhanh dữ liệu cache ngay trong ứng dụng Facebook bằng các bước dưới đây:

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, sau đó nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc màn hình. Tiếp tục chọn “Cài đặt & quyền riêng tư” rồi nhấn “Cài đặt”.

Bước 2: Kéo xuống tìm mục “Trình duyệt” trong phần “Quyền”, sau đó nhấn “Ngắt” tại mục “Dữ liệu lướt xem của bạn”.

Sau khi thực hiện xong, bộ nhớ đệm Facebook trên điện thoại Android sẽ được xóa bớt, giúp giải phóng dung lượng và cải thiện hiệu suất thiết bị.

Xóa dữ liệu Facebook bằng trình quản lý ứng dụng trên Android đơn giản

Ngoài cách xóa cache trong ứng dụng, bạn cũng có thể giải phóng thêm dung lượng Facebook trực tiếp từ phần quản lý ứng dụng trên điện thoại Android. Cách này giúp dọn bớt dữ liệu lưu trữ và cải thiện hiệu suất thiết bị.

Bước 1: Mở “Cài đặt” trên điện thoại Android, sau đó chọn mục “Ứng dụng”. Tiếp tục tìm và nhấn vào ứng dụng Facebook trong danh sách.

Bước 2: Chọn mục “Lưu trữ”, rồi nhấn “Xóa dữ liệu” để dọn toàn bộ dữ liệu tạm của Facebook trên thiết bị.

Sau khi hoàn tất, ứng dụng sẽ được giải phóng đáng kể dung lượng lưu trữ và hoạt động ổn định hơn.

Trên đây là những cách giải phóng dung lượng Facebook đơn giản và hiệu quả trên cả iPhone lẫn Android. Việc thường xuyên xóa cache, dữ liệu tạm hoặc hạn chế ứng dụng chạy nền sẽ giúp điện thoại hoạt động mượt hơn, giảm tình trạng giật lag và tiết kiệm thêm không gian lưu trữ. Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn sử dụng Facebook ổn định và tối ưu thiết bị tốt hơn.

