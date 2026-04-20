62% người Việt chọn gói cước Internet 200.000-300.000 đồng

Báo cáo hành vi sử dụng Internet tại Việt Nam cho thấy 62% người dùng Internet lựa chọn các gói cước từ 200.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng.

Theo khảo sát vừa được công ty phân tích thị trường Q&Me và FPT Telecom công bố, mức 200.000-300.000 đồng mỗi tháng được xem là "mốc tâm lý" phổ biến, khi người dùng cân nhắc giữa chi phí và chất lượng dịch vụ. Kết quả cũng khớp với dữ liệu của Numbeo năm 2025. Nền tảng thống kê sinh hoạt phí này ghi nhận chi phí Internet cố định tại Việt Nam trung bình 9 USD mỗi tháng, tương đương 230.000 đồng.

Nhóm phổ biến thứ hai là gói dưới 200.000 đồng, với 19% người dùng, tiếp đến là 300.000-400.000 đồng, chiếm 13%. Chỉ 6% chọn gói trên 400.000 đồng. Tuy vậy, tốc độ mới là yếu tố được quan tâm nhất khi lựa chọn nhà mạng, sau đó mới đến mức giá, chất lượng chăm sóc khách hàng và tốc độ lắp đặt dịch vụ.

Người dùng có xu hướng cân nhắc thay đổi nhà mạng nếu sự cố không được xử lý kịp thời. Báo cáo ghi nhận người dùng Việt Nam kỳ vọng nhân viên kỹ thuật có thể hỗ trợ nhanh trong ngày, thậm chí trong vòng một giờ với các tình huống khẩn cấp, và sự cố cần được xử lý dứt điểm. Nếu quá trình hỗ trợ kéo dài hoặc lỗi lặp lại, niềm tin vào chất lượng dịch vụ sẽ "bị bào mòn".

Theo Q&Me, các hộ gia đình hiện không còn gắn bó lâu dài với một nhà mạng cố định. Khoảng 92% người dùng cho biết sẵn sàng trải nghiệm nhà mạng hoặc gói dịch vụ mới nếu có điều kiện phù hợp.

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trải nghiệm, ưu đãi về giá là động lực lớn nhất. 48% cho biết sẵn sàng thử dịch vụ mới khi có ưu đãi, như nâng tốc độ miễn phí hoặc giảm phí thời gian đầu. 37% sẽ bị thuyết phục chuyển mạng bởi các chương trình dùng thử miễn phí. Trong khi đó, chỉ 8% cho biết sẽ tiếp tục sử dụng nhà mạng hiện tại.

Thiết bị modem/router Wi-Fi để kết nối Internet. Ảnh: Lưu Quý
Báo cáo cũng ghi nhận nhu cầu sử dụng Internet trong các hộ gia đình đang thay đổi. Một hộ gia đình đô thị có xu hướng kết nối từ 8 đến 12 thiết bị cùng lúc như điện thoại, TV, laptop và thiết bị thông minh. Số lượng thiết bị tăng khiến nhu cầu về tốc độ và độ ổn định đường truyền cao hơn.

Người dùng có đang chuyển từ các gói 80-100 Mbps lên 150-200 Mbps hoặc từ 200 Mbps lên 250-300 Mbps. Chi phí nâng cấp tăng thêm khoảng 30.000-70.000 đồng mỗi tháng.

Diện tích và kết cấu nhà ở cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm. Tại các đô thị, mô hình nhà nhiều tầng hoặc nhiều phòng riêng khiến tín hiệu wifi suy giảm khi đi qua tường hoặc vật cản. Vì vậy, người dùng thường sử dụng thêm thiết bị mở rộng vùng phủ như hệ thống mesh wifi hoặc các chuẩn kết nối mới như Wi-Fi 6, Wi-Fi 7.

Báo cáo nhận định, mặt bằng giá Internet tại Việt Nam hiện bằng khoảng 1/5 so với các nước phát triển. Người dùng Mỹ chi 73 USD mỗi tháng, tại Australia là 58 USD và tại Anh khoảng 43 USD cho dịch vụ Internet cố định. Mức giá thấp giúp người dùng dễ tiếp cận các gói băng thông cao hơn.

Theo thống kê của Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, hạ tầng viễn thông Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Hơn 87% hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang và mạng lưới này cũng đã phủ 100% xã trên toàn quốc. Chất lượng Internet Việt Nam hiện nằm trong top 15 thế giới về cả băng rộng cố định và di động.

