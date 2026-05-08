Sự thật về sạc điện thoại qua đêm

Dù tạo cảm giác thoải mái cho người dùng, việc cắm sạc qua đêm liên tục có thể khiến pin smartphone nhanh chai hơn.

Sạc pin qua đêm hoặc vừa sạc vừa chơi game đều có thể gây hại cho pin smartphone. Ảnh: CNET.

Nhiều người dùng có thói quen sạc điện thoại qua đêm. Việc sạc đầy 100% mang đến cảm giác yên tâm cho một ngày làm việc. Tuy nhiên, sự thoải mái này có thể phải đánh đổi bằng chính tuổi thọ pin thiết bị.

Theo CNET, hầu hết smartphone hiện nay dùng lithium-ion, loại pin rất dễ quá tải khi sạc đến mức tối đa. Việc cắm sạc nhiều giờ liền mỗi đêm tạo ra áp lực lớn, khiến pin bị hao mòn nhanh hơn đáng kể.

Yếu tố khiến pin nhanh chai

Trên thực tế, tuổi thọ pin không chỉ xoay quanh số lần sạc, mà còn đến từ cách quản lý điện áp và nhiệt độ. Loại pin lithium-ion lão hóa nhanh nhất khi chạm mức 0% và 100%.

Việc giữ pin liên tục ở mức 100% trong thời gian dài có thể gây ứng suất điện áp (voltage stress) lên cực âm và chất điện phân. Đó là lý do nhiều thiết bị công nghệ hiện trang bị tính năng sạc nhỏ giọt, hoặc tạm dừng sạc khi đạt mốc 100%.

Tuy nhiên, sạc quá mức không phải mối đe dọa lớn nhất, thay vào đó là nhiệt độ. Điện thoại sẽ tạo ra nhiệt khi vừa sạc vừa chạy ứng dụng tốn nhiều tài nguyên, làm tăng tốc độ hao mòn hóa học bên trong pin.

Thói quen chơi game, xem phim hoặc sạc điện thoại khi thời tiết nắng nóng cũng mang đến hậu quả tương tự. Lượng nhiệt dư thừa này thậm chí gây hại nhiều hơn sạc qua đêm.

Màn hình quản lý và tối ưu pin trên iPhone. Ảnh: MacRumors.

Tài liệu hướng dẫn của Apple mô tả pin lithium-ion là "các thành phần hao mòn tự nhiên", sẽ giảm dung lượng theo thời gian.

Để làm chậm quá trình này, iPhone trang bị chế độ tối ưu sạc pin. Thiết bị sẽ chủ động tạm dừng sạc khi pin đạt khoảng 80%, và chỉ nạp đầy phần còn lại ngay trước khi người dùng thường rút sạc. Điều này giúp giảm thời gian pin ở trạng thái điện áp cao.

Apple cũng khuyên người dùng giữ thiết bị ở nhiệt độ 0-35 độ C, đồng thời tháo một số loại ốp lưng khi sạc pin để điện thoại tản nhiệt tốt hơn.

Samsung trang bị tính năng bảo vệ tương tự trên smartphone, mang tên Battery Protect. Khi kích hoạt, thiết bị sẽ chủ động giới hạn mức sạc ở 85%, giúp giảm áp lực khi sạc qua đêm.

Các hãng Android khác cũng hỗ trợ tính năng tương đương, chẳng hạn như Adaptive Charging, Optimized Charging hay Battery Care, giúp tự động điều chỉnh tốc độ hoặc giới hạn mức sạc dựa trên thói quen sử dụng điện thoại.

Cách bảo vệ pin smartphone

Dù bật tính năng bảo vệ, một số điều kiện nhất định vẫn có thể khiến pin hao mòn nhanh hơn. Nguyên nhân phổ biến nhất đến từ nhiệt độ cao. Kể cả trong thời gian ngắn, việc sạc máy dưới ánh nắng trực tiếp, trong xe hơi hoặc chèn dưới gối có thể đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm.

Những tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên như chơi game nặng, chỉnh sửa video trong lúc sạc cũng có thể khiến nhiệt độ tăng vọt, làm cấu trúc pin xuống cấp nhanh.

Cuối cùng, các loại cáp hoặc củ sạc rẻ tiền, không đạt chứng nhận có thể cung cấp dòng điện thiếu ổn định, gây áp lực lên cell pin. Theo CNET, viên pin trải qua nhiều năm sử dụng sẽ ngày càng nhạy cảm với hiện tượng này.

Nên tránh sạc không dây qua đêm bởi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến pin. Ảnh: New York Times.

Để đảm bảo tuổi thọ pin dài, người dùng không nhất thiết thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng, thay vào đó chỉ cần vài điều chỉnh nhỏ.

Đầu tiên, bật các tính năng tối ưu hóa pin có sẵn trên điện thoại. Những chế độ này sẽ tự ghi nhận thói quen sử dụng, điều chỉnh tốc độ sạc để thiết bị không phải nằm ở mức 100% liên tục suốt đêm.

Theo hướng dẫn từ Apple, pin điện thoại hoạt động tốt nhất ở mức nhiệt 16-22 độ C. Nếu cảm thấy điện thoại nóng lên, hãy lập tức tháo ốp lưng, mang máy đến nơi thoáng khí hoặc bóng râm mát mẻ.

Ngoài ra, không nên nhét điện thoại dưới gối hoặc quá gần thiết bị điện tử khác như laptop. Tránh dùng sạc không dây qua đêm bởi loại sạc này tỏa nhiều nhiệt. Ưu tiên sử dụng cáp, củ sạc chính hãng từ nhà sản xuất hoặc thương hiệu đáng tin cậy.

