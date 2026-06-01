Cách cài âm thông báo cho từng ứng dụng Samsung đơn giản.

Việc thiết lập âm thông báo riêng cho từng ứng dụng trên Samsung giúp bạn nhanh chóng phân biệt các tin nhắn, cuộc gọi và cảnh báo quan trọng mà không cần kiểm tra điện thoại thường xuyên. Ngoài sự tiện lợi, tính năng này còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng theo phong cách riêng. Dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt âm thông báo cho từng ứng dụng trên Samsung một cách đơn giản và dễ thực hiện.

Bước 1: Trước tiên, bạn cần bật quyền thông báo riêng cho từng ứng dụng để có thể tùy chỉnh âm thanh theo nhu cầu.

Bước 2: Vào Cài đặt > chọn Thông báo > tiếp tục vào Thông báo ứng dụng để bắt đầu thiết lập chi tiết.

Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn thay đổi âm báo, sau đó nhấn vào mục Thể loại thông báo để xem các tùy chọn.

Bước 4: Tại đây, bạn sẽ thấy nhiều loại thông báo khác nhau, hãy chọn mục cần đổi âm để tùy chỉnh riêng biệt.

Bước 5: Cuối cùng, chọn âm thông báo phù hợp hoặc thêm âm mới theo sở thích cá nhân để hoàn tất cài đặt.

Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể cài đặt âm thông báo riêng cho từng ứng dụng trên Samsung một cách dễ dàng. Tính năng này không chỉ giúp bạn quản lý thông báo hiệu quả hơn mà còn mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi và mang đậm dấu ấn cá nhân. Hãy thử thiết lập ngay để chiếc điện thoại của bạn trở nên thông minh và phù hợp hơn với nhu cầu hằng ngày nhé.