Điện thoại gập của Huawei lại cháy hàng

Huawei Pura X Max bán hết toàn bộ phiên bản ngay khi mở bán. Đây là thiết bị được cho là có thiết kế giống kiểu iPhone gập, dự kiến ra mắt năm nay.

Huawei Pura X Max cháy hàng ngay sau khi mở bản. Ảnh: Xuân Sang.

Huawei Pura X Max vừa chính thức mở bán. Đây là điện thoại màn hình gập ngang lớn đầu tiên trên thế giới, với thiết kế gập rộng thay vì dọc như các dòng truyền thống. Toàn bộ phiên bản trên Huawei Mall đã hết hàng ngay khi vừa mở bán. Máy có 5 màu và 4 cấu hình bộ nhớ, giá khởi điểm 10.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.530 USD.

Pura X Max trang bị chip Kirin 9030 Pro, hệ điều hành HarmonyOS 6.1, kiến trúc bản lề Xuanwu thế hệ 2 và hệ thống camera Maple Image mới. Sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp, ngang hàng với Huawei Mate X7 trong danh mục điện thoại gập của hãng.

Đà bán hàng mạnh của Pura X Max diễn ra đúng thời điểm thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu đang bước vào giai đoạn quan trọng. Apple đã xác nhận phương án cuối cùng cho iPhone Fold đầu tiên và đang hoàn tất quá trình xác minh kỹ thuật, thiết kế và thử nghiệm sản xuất trước khi chính thức sản xuất hàng loạt.

Sản phẩm dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. iPhone Fold dùng thiết kế gập trái phải theo kiểu quyển sách, sử dụng kính mỏng linh hoạt và hệ thống bản lề độ chính xác cao, tập trung vào giải quyết vấn đề nếp. Theo dữ liệu chuỗi cung ứng, phiên bản iPhone Fold tiêu chuẩn tại Trung Quốc có thể có giá khởi điểm 14.000-15.000 nhân dân tệ (2.045-2.195 USD), phiên bản cao cấp có thể vượt 20.000 nhân dân tệ (2.925 USD).

iPhone gập được cho là thiết kế giống Huawei Pura Max, có thể xuất hiện vào cuối năm nay. Ảnh: Xuân Sang.

Hiện tại, các nhà sản xuất Trung Quốc đang có lợi thế đi trước về thị phần và đổi mới phần cứng như thiết kế mỏng nhẹ, pin bền và bản lề giọt nước. Tuy nhiên, việc Apple gia nhập sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ cạnh tranh hình thức sản phẩm sang cạnh tranh hệ sinh thái và AI. Cuộc đua trong tương lai không còn so sánh thông số phần cứng, nó sẽ xoay quanh hệ sinh thái phần mềm và khả năng kiểm soát chi phí chuỗi cung ứng.

Theo dự báo từ Aijian Securities, doanh số iPhone Fold có thể đạt 14 triệu máy ngay trong năm 2026. Nếu con số này trở thành hiện thực, Apple sẽ ngay lập tức trở thành nhà sản xuất điện thoại gập lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Samsung.

#Huawei #Pura X Max #điện thoại gập #smartphone cao cấp #Apple #thị trường di động #cạnh tranh công nghệ

Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.