iPhone gập sắp ra mắt, giá bán khiến nhiều người bất ngờ

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng iPhone gập sẽ có mức giá cực cao, lên tới 2.300 USD. Con số này khiến sản phẩm được dự đoán trở thành chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho thấy Apple đang nhắm đến mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD. Đây là con số thấp hơn nhiều và tương đương với mức giá của Galaxy Z Fold7 từ Samsung.

Mức giá 2.000 USD vẫn là khoản chi lớn cho một chiếc smartphone, nhưng giúp iPhone Fold trở nên cạnh tranh hơn. So với các sản phẩm gập cao cấp của Samsung, đây là bước đi hợp lý. Apple muốn giới thiệu sản phẩm như lựa chọn cao cấp nhưng không khiến người dùng quá e ngại chi tiêu. Việc này có thể mở rộng đối tượng khách hàng quan tâm đến điện thoại gập.

Quyết định áp dụng mức giá này xuất phát từ việc Apple cân nhắc giữa vật liệu cao cấp và thực tế thị trường. Thiết bị được chế tạo với khung titan bền bỉ, siêu mỏng, tương tự như hai chiếc iPhone Air ghép lại. Việc sản xuất điện thoại màn hình gập là phức tạp và tốn kém. Màn hình gập cùng các tối ưu phần mềm cần thiết cũng góp phần làm tăng chi phí.

Apple đặt mục tiêu định vị iPhone gập thế hệ đầu tiên như một sản phẩm cao cấp. Thiết bị được kỳ vọng thể hiện đỉnh cao kỹ thuật phần cứng của hãng. Việc giảm 300 USD so với dự đoán ban đầu sẽ giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Đây là chiến lược quan trọng để đảm bảo thành công khi ra mắt.

Mức giá 2.000 USD được kỳ vọng sẽ làm tăng cơ hội bán hàng cho iPhone Fold. Người dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí công nghệ, nên mức giá hợp lý là yếu tố then chốt. Đồng thời, Apple muốn tạo ra trải nghiệm cao cấp nhưng vẫn hợp lý về chi phí. Điều này giúp thiết bị thu hút cả khách hàng trung thành lẫn người mới.

Khi ra mắt vào năm 2026, iPhone gập hứa hẹn thiết lập kỷ lục doanh số ban đầu cho dòng smartphone gập. Sản phẩm sẽ chứng minh khả năng đổi mới công nghệ của Apple. Việc định giá hợp lý có thể giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường. Đồng thời, đây cũng là bước thử nghiệm chiến lược kinh doanh cho các thế hệ iPhone gập tiếp theo.

Chiếc iPhone gập không chỉ là minh chứng cho công nghệ tiên tiến mà còn thể hiện chiến lược định giá thông minh. Apple đang cân bằng giữa chi phí sản xuất cao và nhu cầu thị trường. Việc giảm giá so với dự đoán ban đầu là cách để đạt được thành công thương mại. iPhone Fold hứa hẹn trở thành biểu tượng mới trong dòng sản phẩm cao cấp của Apple.