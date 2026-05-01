Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Foundry.
Theo nguồn tin từ Macworld, Apple có kế hoạch mở rộng thương hiệu Ultra sang 2 sản phẩm mới vào cuối năm nay, bao gồm iPhone và MacBook thuộc phân khúc cao cấp.

Dựa trên tin đồn, iPhone Ultra nhiều khả năng được dùng cho iPhone màn hình gập. Thay vì thuộc dòng Pro vốn cũng được nâng cấp vào tháng 9, Apple sẽ quảng bá iPhone Ultra thành dòng điện thoại cao cấp nhất của hãng.

Trước đây, nhiều người dự đoán thiết bị sẽ mang tên iPhone Fold. Tuy nhiên, Macworld cho rằng Táo khuyết sẽ chọn tên iPhone Ultra để phân cấp rõ hơn.

Apple đã sử dụng tên gọi Ultra cho một số sản phẩm. Năm 2022, dòng smartwatch và chip xử lý cao cấp nhất của hãng lần lượt mang tên Apple Watch Ultra và M1 Ultra. 2 sản phẩm này đều mạnh mẽ và đắt nhất trong danh mục.

Đáng chú ý khi iPhone Ultra sẽ không thuộc dòng iPhone 18, đồng nghĩa thiết bị không có số 18 trong tên gọi tương tự iPhone Air năm ngoái.

"iPhone Ultra sẽ là sản phẩm nổi bật tại sự kiện tháng 9. Apple đang cố gắng để bán iPhone Ultra cùng lúc với iPhone 18 Pro, không gặp vấn đề chậm trễ. Tuy nhiên, thiết bị vẫn có thể đến tay người dùng muộn hơn vài tuần với số lượng ít", trang tin Macworld cho biết.

iPhone Ultra được xem là bản nâng cấp lớn nhất cho smartphone Apple từ trước đến nay. Khác với những năm trước, Apple sẽ không nâng cấp iPhone Air và iPhone cơ bản vào mùa thu, thay vào đó lùi lịch sang đầu năm 2027 cùng với iPhone 18e.

Ngoài iPhone Ultra, tin đồn cho biết sản phẩm Apple tiếp theo có phiên bản Ultra là MacBook với màn hình cảm ứng OLED. Tương tự iPhone Ultra, tên gọi MacBook Ultra từng được Bloomberg và các trang tin công nghệ đồn đoán.

MacBook Ultra có thể xuất hiện vào đầu năm 2027. Ảnh: Macworld.
Lý do khiến Apple sử dụng tên MacBook Ultra nhiều khả năng tương tự iPhone Ultra. Sản phẩm dự kiến có giá đắt hơn đáng kể so với MacBook Pro, cùng những tính năng lần đầu xuất hiện như màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng.

Tên MacBook Ultra giúp Apple phân cấp sản phẩm rõ ràng hơn với MacBook Pro, thiết bị phù hợp cho những người không cần công nghệ mới.

Apple được cho đã lên kế hoạch ra mắt MacBook Ultra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời điểm trình làng có thể dời sang đầu 2027 do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ.

Thương hiệu Ultra cũng có thể mở rộng sang AirPods với phiên bản tích hợp camera, bên cạnh chip xử lý M5 Ultra dự kiến xuất hiện cùng Mac Studio phiên bản mới.

Một mẫu iPad cũng có thể mang tên Ultra. Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết sản phẩm sở hữu màn hình gập, nằm trong kế hoạch ưu tiên của tân CEO John Ternus.

