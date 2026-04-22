Danh sách iPhone tương thích iOS 27 lộ diện, nhiều mẫu bị "gạch tên"

Một nguồn tin rò rỉ vừa tiết lộ danh sách các mẫu iPhone tương thích với iOS 27, trong đó đáng chú ý khi 4 mẫu máy không còn trong danh sách cập nhật.

Apple dự kiến giới thiệu iOS 27 cho nhiều mẫu iPhone tại sự kiện WWDC 2026 vào tháng 6 tới. Bản cập nhật này được cho là sẽ nhỏ hơn so với iOS 26, chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh thiết kế Liquid Glass và cải thiện hiệu năng, cùng với sự xuất hiện của trợ lý ảo Siri mới.

Theo thông tin từ Instant Digital, một chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), có 4 mẫu iPhone không thể cập nhật lên iOS 27 bao gồm: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone SE (thế hệ thứ 2). Tất cả các mẫu này đều sử dụng chip A13 Bionic, có vẻ là giới hạn mà Apple đã đặt ra đối với bản cập nhật mới. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến một số mẫu iPad, dù danh sách này chưa xuất hiện.

Nếu thông tin từ Instant Digital chính xác, danh sách các iPhone tương thích sẽ bao gồm:

* iPhone 16 Pro Max
* iPhone 16 Pro
* iPhone 16 Plus
* iPhone 16
* iPhone 15 Pro Max
* iPhone 15 Pro
* iPhone 15 Plus
* iPhone 15
* iPhone 14 Pro Max
* iPhone 14 Pro
* iPhone 14 Plus
* iPhone 14
* iPhone 13 Pro Max
* iPhone 13 Pro
* iPhone 13
* iPhone 13 mini
* iPhone SE (2022)
* iPhone 12 Pro Max
* iPhone 12 Pro
* iPhone 12
* iPhone 12 mini

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple không cập nhật phần mềm cho một số mẫu iPhone. Năm ngoái, danh sách các mẫu iPhone không còn nhận cập nhật lên iOS 26 bao gồm iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max. Trước đó, vào năm 2024, iOS 18 tương thích với tất cả các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 17.

Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 sẽ nhận được các bản cập nhật trong 7 năm trước khi bị iOS 27 bỏ rơi. Apple có thể tiếp tục cung cấp cập nhật cho iOS 26 trong vài tháng tới, ít nhất là để khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Mặc dù việc iPhone 11 không còn được hỗ trợ bởi iOS 27 là điều không quá bất ngờ, nhưng nếu bản cập nhật này tập trung vào hiệu năng, sẽ thật đáng tiếc nếu những mẫu máy này bị bỏ qua.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.