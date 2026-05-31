iPhone 18 Pro lộ thêm thông tin màu mới bắt mắt, camera nâng cấp nhưng khó giữ giá

Theo các hình ảnh mô hình iPhone 18 Pro bị rò rỉ từ chuỗi cung ứng, Apple đã từ bỏ thiết kế mặt lưng hai tông màu từng xuất hiện trên các nguyên mẫu trước đó. Thay vào đó, công ty quay lại phong cách đồng nhất hơn, với điểm nhấn nằm ở các tùy chọn màu sắc mới.

Trong số 4 màu thử nghiệm gồm Dark Gray, Dark Cherry, Light Blue và Silver, Dark Cherry nhận được nhiều sự chú ý nhất. Đây là tông đỏ rượu vang trầm, được mô tả là sang trọng và ít phô trương hơn những màu đỏ từng xuất hiện trên các thế hệ iPhone trước đây. Nhiều nguồn tin cho biết Apple đang định vị Dark Cherry như màu sắc chủ đạo mới của dòng Pro, thay thế Cosmic Orange từng tạo dấu ấn trên iPhone 17 Pro.

Hệ thống camera iPhone 18 Pro sẽ mạnh mẽ hơn

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, Apple cũng được cho là đang chuẩn bị một trong những nâng cấp camera lớn nhất trong nhiều năm qua. Theo nhà phân tích Ming-chi Kuo, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị ống kính khẩu độ biến thiên, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp. Công nghệ này có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh, tăng chất lượng ảnh thiếu sáng và mang lại hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, nâng cấp camera này không hề rẻ. Kuo cho biết cụm camera mới có chi phí sản xuất cao hơn khoảng 50% so với hệ thống hiện tại trên iPhone 17 Pro. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến Apple có thể phải cân nhắc điều chỉnh giá bán của dòng iPhone 18 Pro trong bối cảnh chi phí linh kiện ngày càng tăng.

Ngoài khẩu độ biến thiên, các tin đồn trước đó còn cho biết Apple đang thử nghiệm ống kính tele thu sáng tốt hơn nhằm cải thiện chất lượng ảnh zoom trong môi trường thiếu sáng. Nếu các nâng cấp này xuất hiện trên sản phẩm thương mại, iPhone 18 Pro có thể trở thành bản nâng cấp camera đáng chú ý nhất kể từ dòng iPhone 14 Pro.

Hiện tại, Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, các rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy hãng đang tập trung vào hai yếu tố quen thuộc để thu hút người dùng nâng cấp: màu sắc mới và những cải tiến đáng kể về camera.