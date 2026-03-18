Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Thảm họa tin giả trong chiến sự ở Iran 08/03/2026 21:11 Xung đột khu vực đang leo thang ở Iran đang kéo theo những hệ lụy sâu rộng về vấn nạn phát tán tin giả do AI sản xuất trên khắp các mạng xã hội.

Sắp đến thời không còn điện thoại giá rẻ 08/03/2026 10:37 Giá bộ nhớ tăng vọt khiến smartphone đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, đẩy phân khúc tầm trung và giá rẻ vào thế khó trong năm 2026.

Cách sáng tác nhạc trong vài giây với Gemini AI đơn giản 08/03/2026 04:24 Gemini nay có thể sáng tác nhạc nhờ mô hình Lyria 3, cho phép tạo giai điệu pop, rap, R&B hay cinematic từ mô tả ngắn, giúp bạn dễ dàng thử ý tưởng âm nhạc chỉ trong vài giây.

Indonesia cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội 07/03/2026 04:00 Indonesia tuyên bố cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội do lo ngại những nguy cơ như nội dung khiêu dâm, lừa đảo trực tuyến hay chứng nghiện Internet.

Ba nhà mạng đồng loạt tăng giá cước Internet cố định 06/03/2026 12:39 Người đăng ký Internet cố định sẽ phải trả ít nhất 195.000 đồng mỗi tháng, tăng từ mức 180.000 đồng trước đây.

TV360 độc quyền phát sóng Giải đua xe Công thức 1 tại Việt Nam từ mùa giải 2026 06/03/2026 09:23 Lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn mọi phiên chạy của Giải đua xe Công thức 1 trên một nền tảng số duy nhất – TV360.

Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok 06/03/2026 09:07 Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.

Galaxy S26 có thể lập kỷ lục đặt hàng dù tăng giá 06/03/2026 05:00 Bộ ba Galaxy S26 của Samsung đang ghi nhận số lượng đặt hàng kỷ lục, trong đó bản Ultra chiếm 70% doanh số.

Giá MacBook Neo từ 16,5 triệu đồng tại Việt Nam 05/03/2026 04:00 Tối 4/3, Apple đã giới thiệu dòng máy tính xách tay giá rẻ mới nhất của hãng. Đúng như những thông tin rò rỉ trước đó, thiết bị có tên gọi MacBook Neo.

ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay 04/03/2026 04:00 Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.

MacBook hoàn toàn mới của Apple có thể đắt hơn dự đoán 03/03/2026 05:01 Trước tình trạng chi phí linh kiện tăng cao, chiếc MacBook hoàn toàn mới của Apple có thể đắt hơn tin đồn.

Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay 02/03/2026 04:42 Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.

Cách thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi iOS 18.7 nhanh chóng 01/03/2026 04:53 Tính năng thu hồi tin nhắn iMessage trên iOS 18.7 giúp người dùng iPhone xử lý nhanh các tin nhắn gửi nhầm, chỉnh sửa lỗi và kiểm soát nội dung trò chuyện.

Đằng sau tính năng lạ nhất trên Galaxy S26 Ultra 28/02/2026 05:03 Màn hình chống nhìn trộm là một trong những tính năng gây chú ý trên Galaxy S26 Ultra, loại bỏ nhu cầu dùng miếng dán bảo vệ chuyên dụng.

Biến nhạc TikTok yêu thích thành chuông báo thức trên điện thoại 27/02/2026 11:05 Thỉnh thoảng khi lướt TikTok bạn sẽ thấy một vài video có nhạc nền rất hợp để đặt làm báo thức. Với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tải bài nhạc đó về và cài cho nhạc chuông báo thức của mình.

Màn hình hoàn hảo của iPhone gập lộ diện 27/02/2026 05:03 Theo nguồn tin từ Trung Quốc, độ sâu nếp gấp màn hình của chiếc iPhone gập sẽ là khoảng 0,15 mm, chỉ bằng 1/4 so với Samsung Galaxy Fold 7.

Viettel Telecom được đề cử GLOMO Awards – “Oscar của ngành di động” 26/02/2026 09:00 Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa được đề cử Giải thưởng GLOMO Awards – giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực di động do GSMA tổ chức.

Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không? 26/02/2026 05:02 Với người dùng iPhone, một trong những vấn đề thường gặp nhất sau thời gian dài sử dụng chính là pin nhanh hao, phải sạc nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy, giải pháp thay pin dung lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm.

Chấm màu cam trên iPhone không còn đáng tin cậy 24/02/2026 04:08 Phần mềm gián điệp có thể âm thầm kích hoạt camera, micro trên iPhone mà người dùng không nhận thấy dấu hiệu cảnh báo quen thuộc.

iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng 23/02/2026 11:13 Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.

Hướng dẫn cách chụp màn hình MacBook Air, Pro tiện lợi 23/02/2026 04:06 Chụp màn hình MacBook là kỹ năng hữu ích giúp lưu nhanh nội dung hiển thị. Bài viết chia sẻ các cách chụp đơn giản, nhanh chóng để bạn ghi lại thông thông tin cần thiết mọi lúc.

Apple phát triển nhiều thiết bị lạ 22/02/2026 05:04 Apple được cho đang tích cực phát triển nhiều sản phẩm tích hợp AI như kính thông minh, mặt dây chuyền và AirPods gắn camera.

Nhiều người bị chặn bình luận trên YouTube 21/02/2026 10:39 Đây là động thái mới nhất của YouTube nhằm hạn chế người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo.

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3 20/02/2026 08:02 MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.

YouTube gặp sự cố sáng mùng 2 Tết 18/02/2026 09:31 Sáng 18/2, nhiều người không thể truy cập YouTube trên cả website, ứng dụng di động và TV thông minh.

Facebook gửi thông báo gây sốc ngày đầu năm 18/02/2026 04:04 Từ ngày 15/4, messenger.com sẽ ngừng hỗ trợ nhắn tin. Người dùng máy tính bị buộc chuyển sang trang web Facebook, mất đi không gian chat tách biệt khỏi mạng xã hội.

Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3 17/02/2026 08:07 Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.

Tin tặc dùng 100.000 câu lệnh hòng sao chép Google Gemini 17/02/2026 05:01 Các chuyên gia phát hiện tin tặc cố gắng sao chép Gemini bằng cách tấn công chưng cất kiến thức, trong đó có chiến dịch sử dụng 100.000 câu lệnh (prompt) để hiểu cách Gemini hoạt động.

Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò 16/02/2026 12:34 Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).