Cách chuyển airdrop từ OPPO sang iPhone và MacBook

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Việc chia sẻ file giữa OPPO với iPhone và MacBook nay đã nhanh và tiện hơn, không cần qua app trung gian như trước.

Cách chuyển airdrop từ OPPO sang iPhone và MacBook.

Giờ đây, việc truyền file giữa OPPO với iPhone và MacBook đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, không còn phải qua nhiều bước trung gian. Trước kia, người dùng phải dùng O+ Connect khá bất tiện, nhưng hiện tại bạn có thể chia sẻ dữ liệu trực tiếp hai chiều nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn.

Bước 1: Trên điện thoại OPPO, truy cập vào Cài đặt > chọn Hệ thống & cập nhật > nhấn Cập nhật phần mềm để nâng cấp lên phiên bản ColorOS 16.0.5.701 hoặc phiên bản mới hơn nhằm sử dụng tính năng chia sẻ mới.

Trên điện thoại OPPO, truy cập vào Cài đặt.

Bước 2: Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, sau đó tiến hành khởi động lại thiết bị để hệ thống áp dụng đầy đủ các thay đổi và tối ưu hiệu năng.

Đợi quá trình cập nhật hoàn tất.

Bước 3: Vuốt thanh trạng thái từ trên xuống, tìm và bật tính năng Chia sẻ với iPhone và PC để kích hoạt khả năng kết nối giữa các thiết bị khác hệ điều hành.

Vuốt thanh trạng thái từ trên xuống.

Bước 4: Mở ứng dụng Ảnh, chọn hình ảnh hoặc video bạn muốn gửi, sau đó nhấn Chia sẻ và chọn Chia sẻ nhanh để bắt đầu tìm thiết bị nhận.

Mở ứng dụng Ảnh, chọn hình ảnh hoặc video bạn muốn gửi.

Bước 5: Trên cả OPPO và iPhone, hãy chuyển chế độ nhận sang Mọi người để hai thiết bị có thể dễ dàng phát hiện và kết nối với nhau.

Trên cả OPPO và iPhone, hãy chuyển chế độ nhận sang Mọi người.

Bước 6: Khi tên iPhone hoặc MacBook xuất hiện trên màn hình OPPO, hãy chọn đúng thiết bị, sau đó xác nhận trên iPhone để hoàn tất việc nhận file.

Khi tên iPhone hoặc MacBook xuất hiện trên màn hình OPPO.

Lưu ý:

Nếu đã thực hiện đúng các bước nhưng vẫn không gửi được, bạn nên thử khởi động lại cả hai thiết bị rồi thực hiện lại từ đầu để đảm bảo kết nối ổn định hơn.
Do đây là tính năng mới, đôi khi có thể xảy ra lỗi hoặc gián đoạn trong quá trình truyền file, vì vậy hãy thử lại nếu gặp sự cố.

Với những cải tiến mới, việc chia sẻ dữ liệu giữa OPPO, iPhone và MacBook đã trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể truyền file trực tiếp mà không cần ứng dụng trung gian, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.