Tính năng AI mới cập nhật trên Zalo

Cập nhật mới trong tháng 4 của ứng dụng Zalo là ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh, sử dụng OpenClaw ngay trên nền tảng.

Tính đến cuối năm 2025, có 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI. Trong năm 2026, Zalo tiếp tục ưu tiên phổ cập AI, giúp công nghệ này trở nên gần gũi, dễ sử dụng và dễ tiếp cận với người Việt. Trong tháng 4 này, Zalo cập nhật 2 tính năng mới tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm trên nền tảng và hỗ trợ người dùng xử lý thông tin hiệu quả hơn trong đời sống hàng ngày.

Người dùng có thể sử dụng OpenClaw ngay trên Zalo

Theo công bố mới nhất của OpenClaw, Zalo hiện là một kênh kết nối chính thức, bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quốc tế như Whatsapp, Telegram, Slack. Giờ đây, người dùng chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc một cách nhanh chóng mà không cần chuyển ứng dụng.

Việc OpenClaw kết hợp với Zalo - một ứng dụng gần gũi với đông đảo người Việt - được xem là một cột mốc quan trọng. Điều này không chỉ thúc đẩy việc phổ cập AI cho người dùng cuối, mà còn khẳng định vị thế của các nền tảng Việt Nam trong làn sóng AI.

Zalo ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh

Tính năng AI sao chép chữ từ ảnh đã được Zalo ra mắt mới đây, giúp người dùng có thể lấy văn bản trực tiếp từ hình ảnh.

Tính năng sao chép chữ từ ảnh hỗ trợ người dùng trên nhiều phương diện như:

Dễ dàng lấy mọi thông tin cần thiết từ ảnh: Sao chép nhanh gọn số điện thoại, số tài khoản, hóa đơn, địa chỉ nhà, nội dung giấy tờ… mà không cần gõ lại thủ công.
Tiết kiệm công sức và thời gian: Thao tác ngay trên Zalo, không cần tải ảnh về máy.

Hướng dẫn sử dụng tính năng sao chép chữ từ ảnh.
Để sử dụng tính năng, người dùng chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn giữ vào phần chữ trên ảnh để sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên web, chia sẻ…

Bước 4: Dán văn bản đã sao chép vào vị trí mong muốn

Hãy đảm bảo Zalo ở phiên bản mới nhất để trải nghiệm những tiện ích trên!

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.