6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.

1. Zalo không gửi tin nhắn, không gọi điện được

- Lỗi 506 hoặc lỗi 704 trên Zalo:

Lỗi 506 hay 704 trên Zalo thường xuất hiện khi người dùng đăng nhập, gửi tin nhắn hoặc sử dụng một số tính năng trong ứng dụng. Nguyên nhân phổ biến có thể do kết nối mạng không ổn định, máy chủ Zalo đang gặp sự cố hoặc phiên bản ứng dụng trên điện thoại đã quá cũ khiến bạn không thể gửi tin nhắn hay gọi điện được. Để khắc phục lỗi này bạn hãy thực hiện 2 cách:

Cách 1: Bạn có thể thử kiểm tra lại kết nối WiFi hoặc dữ liệu di động trên điện thoại. Hãy vuốt từ trên màn hình xuống > Mở thanh trạng thái >Hãy tiến hành Tắt rồi bật lại WiFi hoặc dữ liệu di động để làm mới kết nối mạng.

Cách 2: Bạn có thể thử xóa các hình ảnh, file và ứng dụng không cần thiết để giải phóng bộ nhớ. Lưu ý bạn cần xóa sạch cả trong mục Đã xóa gần đây.

2. Tạm thời cấm sử dụng tài khoản

Lỗi tạm thời cấm sử dụng tài khoản trên Zalo thường xảy ra khi hệ thống phát hiện tài khoản có hoạt động bất thường như gửi tin nhắn hàng loạt, đăng nhập trên nhiều thiết bị lạ hoặc vi phạm một số chính sách của nền tảng. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng hoặc bị khóa tạm thời tài khoản.

Cách khắc phục khá đơn giản. Bạn hãy truy cập vào trang hỗ trợ của Zalo và gửi yêu cầu xác minh tài khoản tại đường link mình để bên dưới. Sau khi nhấn vào link, hãy điền đầy đủ thông tin được yêu cầu như số điện thoại, mô tả vấn đề đang gặp phải và gửi yêu cầu hỗ trợ. Bộ phận hỗ trợ của Zalo sẽ kiểm tra và phản hồi để giúp bạn mở lại tài khoản nếu không phát hiện vi phạm.

3. Không thể đăng tải ảnh hoặc trạng thái mới

Lỗi không thể đăng tải ảnh hoặc trạng thái mới trên Zalo đôi khi xảy ra do xung đột tài khoản trong quá trình sử dụng ứng dụng. Khi gặp tình trạng này, bạn có thể thấy mình không đăng được ảnh hoặc cập nhật trạng thái dù kết nối mạng vẫn ổn định.

Cách khắc phục khá đơn giản: Bạn chỉ cần đăng xuất tài khoản Zalo rồi đăng nhập lại. Sau khi đăng nhập lại thành công, hệ thống sẽ đồng bộ lại dữ liệu và lỗi thường sẽ được khắc phục ngay. Bạn hãy nhấn chọn vào biểu tượng cài đặt > Nhấn chọn tiếp đến phần đăng xuất tài khoản để thực hiện.

4. Zalo không thể hiển thị hình ảnh

Lỗi không thể hiển thị hình ảnh trên Zalo thường xảy ra khi kết nối mạng không ổn định hoặc ứng dụng gặp trục trặc tạm thời. Khi đó, hình ảnh trong tin nhắn hoặc nhật ký có thể không tải được và chỉ hiển thị khung trống.

Để khắc phục, bạn hãy kiểm tra lại kết nối WiFi hoặc dữ liệu di động trên điện thoại. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử thoát ứng dụng Zalo rồi mở lại, hoặc khởi động lại điện thoại để hệ thống tải lại dữ liệu hình ảnh. Nếu vẫn chưa hiển thị được, hãy cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định.

5. Không nhận được thông báo từ Zalo

Lỗi không nhận được thông báo từ Zalo khiến bạn dễ bỏ lỡ các tin nhắn hoặc cuộc gọi quan trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Nguyên nhân thường do điện thoại đang tắt thông báo của ứng dụng hoặc Zalo chưa được cấp quyền gửi thông báo trên thiết bị.

Để khắc phục, bạn hãy vào phần cài đặt trên điện thoại > Nhấn chọn mục Thông báo > Tìm và chọn ứng dụng Zalo.

Lúc này bạn hãy tiến hành bật cho phép thông báo. Sau khi kích hoạt lại quyền thông báo, các tin nhắn và cuộc gọi từ Zalo sẽ hiển thị bình thường trên màn hình.

6. Không kết nối được với tài khoản Zalo

Lỗi không kết nối được với tài khoản Zalo đôi khi xảy ra do hệ thống máy chủ của Zalo đang bảo trì hoặc gặp trục trặc tạm thời. Khi đó, người dùng có thể không đăng nhập được hoặc ứng dụng hiển thị thông báo lỗi kết nối dù mạng vẫn hoạt động bình thường.

Để khắc phục, bạn có thể thử thoát ứng dụng rồi mở lại hoặc đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản Zalo. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất chưa, vì việc sử dụng phiên bản cũ đôi khi cũng khiến quá trình kết nối tài khoản gặp lỗi.

