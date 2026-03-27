Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra vẫn bị chấm điểm thấp trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Bloomberg.

iFixit vừa thực hiện bài tháo máy Samsung Galaxy S26 Ultra và đánh giá chiếc điện thoại này chỉ được điểm 5/10 về khả năng sửa chữa. Điều này cho thấy sau một thế hệ, nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn chưa có tiến bộ thực chất về khả năng bảo trì.

"Những phần của chiếc điện thoại này cho thấy Samsung hiểu phần cứng dễ sửa chữa thì cần phải thế nào, nhưng phớt lờ", iFixit kết luận.

S26 Ultra không thiếu điểm sáng về mặt thiết kế. Pin là một trong những cải tiến đáng chú ý nhất. Samsung dùng lớp bọc nhựa với keo dán có thể bóc bằng tay theo 4 cạnh, cho phép tháo pin dễ dàng mà không cần dung môi. iFixit đánh giá đây là một trong những cách tháo pin dễ nhất trên smartphone phổ thông.

Cổng USB-C cũng được gắn trên bo mạch phụ riêng biệt, có thể tháo ra dễ dàng. Thiết kế này rất phù hợp vì đây là bộ phận dễ hỏng do sử dụng thường xuyên. Các camera sau cũng được thiết kế dạng module riêng biệt. Bo mạch chủ tháo ra tương đối gọn gàng. Samsung dùng ốc vít Phillips xuyên suốt để gắn linh kiện tại khu vực này.

Nhưng điểm yếu lớn nhất vẫn là màn hình. S26 Ultra được trang bị tấm AMOLED 6,9 inch với tính năng Privacy Display, công nghệ hạn chế góc nhìn ngang để người bên cạnh không đọc được nội dung. Đây là tính năng thú vị và thực dụng. Do đó, tấm màn hình đặc biệt này lại có quy trình thay thế rất khó khăn.

Trong quá trình tháo máy, iFixit cho biết các lớp màn hình bắt đầu tách ra trước khi cụm màn hình tách khỏi thân máy. Kết quả là màn hình bị hỏng trong quá trình tháo. Chi phí thay màn hình S26 Ultra tại BatteriesPlus hiện ước tính lên đến 399 USD. Để so sánh, một chiếc Galaxy S25 tân trang trên Back Market đang được bán với giá 426 USD. Nói cách khác, thay màn hình gần bằng mua lại một chiếc máy cũ.

Việc tháo màn hình trên Galaxy S26 Ultra gặp khó khăn. Ảnh: iFixit.

Camera selfie cũng là vấn đề lớn đối với kỹ thuật viên của iFixit. Module này bị lún nhẹ dưới bo mạch chủ và được dán quá nhiều. Khi tháo ra, ống kính và cảm biến có thể bị tách rời, phá hủy camera ngay lập tức.

Hệ thống linh kiện của Samsung cũng bị iFixit chỉ trích. Danh sách linh kiện trên trang chính thức thiếu hình ảnh, mô tả mập mờ và đặt tên không nhất quán. Một linh kiện được mô tả như "giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu sửa chữa" thực chất là một miếng băng keo nhỏ.

Sự tương phản giữa Apple và Samsung ngày càng rõ rệt. iFixit lưu ý MacBook Neo vừa được Apple ra mắt là laptop dễ sửa nhất trong 14 năm qua. iPhone Air cũng giữ được cấu trúc đơn giản hơn nhiều mẫu máy siêu mỏng khác. Trong khi đó, Samsung dường như giậm chân tại chỗ ở chính những điểm bị phàn nàn nhiều nhất.