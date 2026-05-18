Nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong quản lý, điều hành cho cán bộ Hà Tĩnh

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tập huấn ứng dụng AI trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Sáng 18/5, Sở KH&CN Hà Tĩnh phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, lãnh đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và gần 200 cán bộ, công chức, viên chức đến từ các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: AI không chỉ là một công cụ mà còn là “chìa khóa” làm thay đổi phương thức quản trị xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, hội nghị tập huấn là hết sức thiết thực và cần thiết. Đề nghị các giảng viên tập trung truyền đạt kiến thức thực tiễn, “cầm tay chỉ việc” để cán bộ có thể ứng dụng ngay vào công việc. Đồng thời yêu cầu học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực thực hành nhằm sớm làm chủ các công cụ AI phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm trong công tác triển khai chuyển đổi số tại các địa phương.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến 2 chuyên đề gồm: Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề cốt lõi trong hoạt động hành chính; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hành chính công vụ: từ cơ bản đến nâng cao.

Tiến sĩ Kiều Thành Chung - Trưởng khoa CNTT, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trình bày nội dung 2 chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Thông qua phần trình bày của giảng viên và các hoạt động trao đổi thực tế, học viên được tiếp cận nhiều công cụ AI hỗ trợ xử lý công việc như tổng hợp dữ liệu, xây dựng báo cáo, quản lý văn bản, lập kế hoạch công tác, tra cứu thông tin và hỗ trợ truyền thông.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn phương pháp khai thác hiệu quả các nền tảng trí tuệ nhân tạo trong môi trường công vụ, bảo đảm tính chính xác, bảo mật và phù hợp với quy định hiện hành.

Đại biểu theo dõi nội dung của các chuyên đề.

Các cơ quan, đơn vị cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai chuyển đổi số, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp ứng dụng AI phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng số và từng bước ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn công tác. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, địa phương thao tác, thực hành trên các ứng dụng AI.

