Gần 1 tháng vận hành, i-Hatinh tiếp nhận hơn 1.000 phản ánh từ người dân

Báo cáo từ Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số (Sở KH&CN), tính từ ngày 17/3 đến hết ngày 12/4, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 33.496 người cài đặt ứng dụng i-Hatinh. I-HaTinh đã tiếp nhận 1.030 phản ánh, góp ý từ người dân (gồm 837 phản ánh, góp ý qua App i-HaTinh và 193 phản ánh, góp ý qua tổng đài i-HaTinh 1900 9038).

Trong đó, có 280 phản ánh đã được các cơ quan, đơn vị xử lý; 412 phản ánh, góp ý đã được tiếp nhận, phân phối tới các cơ quan và đang trong quá trình tiến hành xử lý; 197 phản ánh, góp ý đang yêu cầu bổ sung thông tin; 141 phản ánh, ý kiến không đủ điều kiện tiếp nhận và không có phản ánh quá hạn.

Ứng dụng i-HaTinh được ra mắt vận hành từ ngày 17/3. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu nghe báo cáo các nội dung liên quan về quá trình triển khai i-HaTinh).

Các phản ánh được người dân gửi về thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, môi trường, hạ tầng đô thị, an ninh trật tự… Theo khảo sát sơ bộ về đánh giá mức độ hài lòng của người dân sử dụng ứng dụng, có trên 94% người dân đánh giá hài lòng.

Hệ thống phản ánh hiện trường do Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) vận hành.

Ứng dụng i-HaTinh được tỉnh Hà Tĩnh đưa vào vận hành thử nghiệm theo kế hoạch cấp bách về chuyển đổi số của tỉnh. Ứng dụng này được xây dựng nhằm thiết lập kênh kết nối trực tiếp giữa người dân và chính quyền trên nền tảng số; trong đó, hệ thống phản ánh hiện trường do Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) vận hành.

Để tăng cường tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân trên môi trường số, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đã xây dựng và vận hành kênh facebook "Tương tác Hà Tĩnh".

Các phản ánh sau khi tiếp nhận sẽ được xác minh, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Toàn bộ kết quả xử lý được công khai trên hệ thống, giúp người dân dễ dàng theo dõi, giám sát và đánh giá, qua đó tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Danh tính người phản ánh được bảo mật tuyệt đối và mã hóa trên hệ thống. Việc triển khai ứng dụng không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là một bước đổi mới phương thức quản trị, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trên 94% người dân đánh giá hài lòng với ứng dụng i-HaTinh và quá trình xử lý phản ánh.

Người dân cài đặt ứng dụng i-HaTinh bằng cách tìm kiếm từ khóa "i-HaTinh" trên kho ứng dụng App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) hoặc liên hệ đến Tổng đài I-HaTinh 1900 9038 để phản ánh các vấn đề trong đời sống kèm theo hình ảnh, video minh chứng. Đặc biệt, cơ chế vận hành 24/7 giúp các phản ánh khẩn cấp liên quan đến thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn hay mất an ninh trật tự được xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

