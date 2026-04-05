Phản ánh hiện trường qua i-HaTinh: Cần sự cộng tác trách nhiệm từ người dân

Ngày 17/3, Hà Tĩnh chính thức vận hành thử nghiệm ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “phục vụ”, tạo kênh tương tác trực tiếp giữa người dân với chính quyền thông qua công nghệ số.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, ứng dụng i-HaTinh đã tiếp nhận 728 phản ánh, trong đó 279 phản ánh đủ điều kiện được chuyển xử lý.

Sau thời gian triển khai, ứng dụng đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi nhiều vấn đề phát sinh được người dân phản ánh kịp thời và được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý nhanh chóng.

Theo ông Trần Xuân Sơn – Trưởng phòng Truyền thông và Đổi mới sáng tạo (Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số), tính đến cuối ngày 4/4, hệ thống đã tiếp nhận 728 phản ánh; trong đó 279 nội dung đủ điều kiện chuyển xử lý, 181 nội dung đã được giải quyết, số còn lại đang tiếp tục xử lý.

Phản ánh của người dân về tình trạng sử dụng vỉa hè làm dịch vụ rửa xe tại đường Lý Tự Trọng đã được UBND phường Thành Sen xử lý kịp thời.

Tuy vậy, qua thực tế triển khai cũng cho thấy không ít phản ánh chưa phù hợp, thiếu thông tin, chưa đúng bản chất, chưa thiết thực, ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

Vừa qua, thông qua ứng dụng i-HaTinh, UBND phường Thành Sen tiếp nhận phản ánh có một bóng đèn không sáng tại ngách 3, ngõ 28, đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc tổ dân phố 89 Tân Giang). Ngay sau đó, lãnh đạo phường đã chỉ đạo phòng chuyên môn nhanh chóng xuống kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, qua xác minh thì bóng đèn này là do các hộ dân trong tổ liên gia lắp đặt bằng kinh phí xã hội hóa, hiện nay bị hỏng.

Một bóng đèn tại TDP 89 Tân Giang do tổ liên gia tự quyên góp kinh phí lắp đặt bị hỏng.

Ông Trương Văn Ngọ, Tổ trưởng TDP 89 Tân Giang cho biết: "Ý kiến phản ánh lên chính quyền phường về việc bóng đèn này không sáng có phần chưa phù hợp. Bởi đây là hệ thống đèn do tổ liên gia tự quyên góp kinh phí bỏ ra lắp. Còn hệ thống đèn của phường đầu tư thì vẫn sáng ổn định. Chính vì vậy, vấn đề này, người dân chỉ cần trao đổi với tổ liên gia là có thể xử lý”.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Sơn Tùng - chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Thành Sen, thời gian qua, địa phương đã tiếp nhận 55 phản ánh trên nhiều lĩnh vực và đều được chỉ đạo xử lý kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phản ánh chưa đúng thẩm quyền, nội dung thiếu chọn lọc, vụn vặt, gây áp lực cho các bộ phận chuyên môn trong quá trình xác minh, kiểm tra và xử lý.

Một số phản ánh chưa phù hợp gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình phân loại, xử lý thông tin.

Ngày 2/4, UBND xã Hương Xuân nhận phản ánh về đề nghị bàn giao mốc đo đạc thực địa cho hộ dân đổi đất xây nhà văn hoá thôn Vĩnh Phúc đúng quy trình. Theo ông Trần Đình Tâm - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hương Xuân, vụ việc này phản ánh qua i-HaTinh là chưa thật sự phù hợp. Đây thực tế là vụ việc tồn đọng kéo dài, sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hương Xuân đã tiếp nhận và từng bước tháo gỡ vướng mắc. Ngày 31/3, địa phương đã tổ chức đo đạc xác định ranh giới và bàn giao thực địa cho các chủ sở hữu đất.

Hay như phản ánh vào ngày 4/4 trên ứng dụng i-HaTinh, UBND phường Trần Phú nhận được thông tin tại số nhà 322, đường Quang Trung có tình trạng để rác sai quy định, gây phản cảm. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng xuống xác minh, kiểm tra lại không có hiện tượng này.

Một số thông tin phản ánh qua i-HaTinh chưa thật sự thỏa đáng đã tạo áp lực không đáng có cho đơn vị, địa phương khi xử lý.

Sau thời gian vận hành ứng dụng cho thấy, có một số phản ánh liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu nại kéo dài cũng được gửi lên hệ thống dù đã được các cấp chính quyền giải quyết nhiều lần trước đó. Những trường hợp này không chỉ làm gia tăng khối lượng công việc mà còn gây khó khăn trong quá trình phân loại, xử lý thông tin. Nhiều phản ánh mang tính thời điểm, chưa thực sự cần thiết. Đơn cử như việc người dân phản ánh tình trạng rác thải tồn đọng vào buổi sáng, nhưng các HTX môi trường sẽ thu gom vào buổi chiều hoặc vào ngày hôm sau. Những thông tin như vậy không những không cần thiết mà còn tạo áp lực không đáng có cho các đơn vị, địa phương khi xử lý.

Ông Trần Xuân Sơn – Trưởng phòng Truyền thông và Đổi mới sáng tạo (Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số) nhấn mạnh: Từ những bất cập trong liên quan đến các nội dung phản ánh, ngành chức năng khuyến nghị người dân khi sử dụng ứng dụng cần lựa chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, địa điểm cụ thể và đảm bảo đúng thẩm quyền. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ kỹ năng phản ánh hiện trường. Chỉ khi mỗi phản ánh được gửi đi một cách có trách nhiệm, đúng bản chất và đúng nơi tiếp nhận, i-HaTinh mới thực sự trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền số phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.