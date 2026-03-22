i-HaTinh phát huy hiệu quả từ những phản ánh thiết thực của người dân

Phúc Quang - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Các vấn đề về môi trường, hạ tầng đô thị đến an ninh trật tự, đất đai, dịch vụ hành chính công… đã được người dân phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh và được cơ quan chức năng tiếp nhận, vào cuộc xử lý.

bqbht_br_4a.jpg
Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng công nghệ, nhân lực, ngày 17/3, tỉnh Hà Tĩnh chính thức công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
bqbht_br_7a.jpg
Đây là công cụ cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi tư duy “quản lý hành chính” sang tư duy “phục vụ”; là “cầu nối” giữa chính quyền với người dân thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại.
bqbht_br_6a.jpg
Với tính năng này, chiếc điện thoại thông minh sẽ là công cụ giúp người dân có thể tham gia phản ánh, giám sát, cùng chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ chính quyền.
bqbht_br_8a.jpg
Hệ thống này được triển khai theo nguyên lý mỗi thông tin phản ánh của người dân, sau khi được xác minh, xác thực, phân phối đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết, được xem là một ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý. Toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, phân phối đến kết quả xử lý đều được ghi nhận trên hệ thống và giám sát chặt chẽ. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Khoa học công nghệ và chuyển đổi số (Sở KH&CN) tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh hiện trường của người dân.
bqbht_br_11a.jpg
Danh tính người phản ánh được bảo mật tuyệt đối và mã hóa trên hệ thống. Kết quả xử lý được công khai để nhân dân giám sát, đánh giá mức độ hài lòng và là cơ sở để đánh giá năng lực quản trị, trách nhiệm thực thi công vụ của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan. Việc triển khai ứng dụng không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là một bước đổi mới phương thức quản trị, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
bqbht_br_10a.jpg
Sau một thời gian ngắn đi vào vận hành, ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường đã mang đến những hiệu quả tích cực khi đón nhận nhiều ý kiến phản ánh thiết thực, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Qua cập nhật từ hệ thống, từ ngày công bố vận hành ứng dụng đến nay, hệ thống ghi nhận trên 13.000 lượt đăng ký tài khoản và tiếp nhận hàng trăm phản ánh qua ứng dụng và tổng đài 19009038. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp nhận phản ánh qua tổng đài.
bqbht_br_tran-phua.jpg
Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến hạ tầng đô thị, môi trường. Trong ảnh: Người dân phản ánh hố ga bị hư hỏng, chưa được sửa chữa tại đường Quang Trung, phường Trần Phú.
bqbht_br_ha-huy-tapa.jpg
Người dân phản ánh về cột điện có nguy cơ gãy đổ tại đường Hà Tông Trình, phường Thành Sen.
bqbht_br_16a.jpg
Người dân còn phản ánh tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại ngõ 26 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen...
bqbht_br_15a.jpg
...Tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư ở thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền.
bqbht_br_thach-haa.jpg
Hay như tình trạng đổ rác bừa bãi tại khu vực gần ngã tư đường tránh giao đường Ngô Quyền kéo dài thuộc địa phận xã Thạch Hà, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân từ hệ thống, chính quyền xã Thạch Hà đã nhanh chóng kiểm tra, chỉ đạo HTX Môi trường và dịch vụ tổng hợp xã thu gom, xử lý kịp thời.
bqbht_br_dan-hai-1a.jpg
Người dân phản ánh về tình trạng một cơ sở sản xuất gỗ lấn chiếm hành lang đường bộ tại thôn Hồng Thủy, xã Đan Hải.
bqbht_br_dan-hai-3a.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã nhanh chóng chuyển thông tin cho chính quyền địa phương xác minh và phân công xử lý.
bqbht_br_dan-hai-2a.jpg
Ông Trần Quỳnh Thao – Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường từ hệ thống, UBND xã đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng từ công an, Phòng Kinh tế tiến hành xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh. Lực lượng Công an xã tiến hành lập biên bản sự việc và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di dời. Trên cơ sở tuyên truyền, vận động của chính quyền, đến nay, việc lấn chiếm đã được xử lý, trả lại hành lang giao thông thông thoáng. Đồng thời, chúng tôi còn yêu cầu hộ dân ký cam kết không được tái diễn tình trạng lấn chiếm”.
bqbht_br_20a.jpg
Theo tổng hợp, đến hết ngày 21/3, trên hệ thống i-HaTinh đã tiếp nhận 64 phản ánh hiện trường của người dân với đầy đủ các thông tin và hình ảnh, video minh họa. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Khoa học công nghệ và chuyển đổi số (Sở KH&CN) đã nhanh chóng chuyển thông tin để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xác minh và xử lý. Đến nay, đã có 15 phản ánh được các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuộc xử lý và 49 phản ánh đang được phối hợp xử lý.
bqbht_br_13a.jpg
Việc các phản ánh, kiến nghị được chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương xác minh và phối hợp xử lý đã mang đến sự hài lòng, tin tưởng cho người dân. Trên hệ thống tương tác giao tiếp công dân, hàng loạt bình luận của người dân đã đánh giá cao nền tảng phản ánh hiện trường cũng như tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp nhận và xử lý cho người dân.
bqbht_br_e8a.jpg
bqbht_br_e9a.jpg
Được biết, hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Điều này góp phần lan tỏa mạnh mẽ các tiện ích đến toàn xã hội, thành công cụ quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình, một kênh tương tác rộng rãi giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Tại lễ công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã yêu cầu:

Sở KH&CN và các đơn vị kỹ thuật đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt 24/7, tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân của người phản ánh; thường xuyên lắng nghe phản hồi của người dùng để cập nhật, nâng cấp tính năng, đảm bảo ứng dụng dễ sử dụng, tinh gọn và hiệu quả; tiếp tục hoàn chỉnh ứng dụng, quy trình vận hành đảm bảo để triển khai hệ thống toàn tỉnh theo đúng quy trình, quy định.

Các xã, phường, người đứng đầu các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích phải thực hiện tốt trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay trả lời phản ánh một cách đối phó.

Kết quả xử lý trên hệ thống sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ tiện ích của nền tảng công dân số đến toàn xã hội

