i-HaTinh phát huy hiệu quả từ những phản ánh thiết thực của người dân

Tại lễ công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã yêu cầu:

Sở KH&CN và các đơn vị kỹ thuật đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt 24/7, tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân của người phản ánh; thường xuyên lắng nghe phản hồi của người dùng để cập nhật, nâng cấp tính năng, đảm bảo ứng dụng dễ sử dụng, tinh gọn và hiệu quả; tiếp tục hoàn chỉnh ứng dụng, quy trình vận hành đảm bảo để triển khai hệ thống toàn tỉnh theo đúng quy trình, quy định.

Các xã, phường, người đứng đầu các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích phải thực hiện tốt trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay trả lời phản ánh một cách đối phó.

Kết quả xử lý trên hệ thống sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ tiện ích của nền tảng công dân số đến toàn xã hội