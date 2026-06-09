Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

ChatGPT trong Excel có thể làm được gì?

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bạn có thể tích hợp ChatGPT vào Excel để hỗ trợ tạo nội dung, phân tích dữ liệu và xử lý bảng tính nhanh hơn ngay trên giao diện làm việc.

1. Tác dụng của ChatGPT trong Excel

ChatGPT trong Excel giúp người dùng tạo bảng tính, phân tích dữ liệu và xử lý công việc nhanh hơn ngay trên giao diện Excel mà không cần chuyển qua nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể dùng ChatGPT để tạo file Excel từ đầu, chỉnh sửa bảng có sẵn, phân tích dữ liệu giữa nhiều sheet, giải thích công thức hoặc tạo công thức tự động theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, công cụ này còn hỗ trợ tóm tắt dữ liệu, tạo quy trình làm việc, cập nhật nội dung trong workbook và hỗ trợ thao tác với các bảng dữ liệu lớn tiện lợi hơn. Sau khi chỉnh sửa, ChatGPT cũng cho phép bạn xem lại các ô đã thay đổi, công thức được tạo hoặc nội dung đã cập nhật để dễ kiểm tra hơn.

2. Cách tích hợp ChatGPT vào Excel

Bước 1: Để cài ChatGPT vào Excel, bạn hãy mở Excel > Nhấn vào mục Add-ins ở góc trên bên phải thanh công cụ.

Bước 2: Sau đó, bạn nhập từ khóa ChatGPT vào ô tìm kiếm > Nhấn Add để thêm tiện ích ChatGPT vào Excel trên máy tính của mình.

Bước 3: Sau khi cài xong, bạn hãy mở tiện ích ChatGPT trong Excel > Chọn vùng dữ liệu hoặc sheet cần thao tác rồi nhập yêu cầu vào khung chat bên dưới.

Bước 4: Khi ChatGPT bắt đầu xử lý dữ liệu và hiển thị nội dung tạo bảng hoặc chỉnh sửa, bạn chỉ cần chờ vài giây để hệ thống hoàn tất thao tác tự động.

Bước 5: Nếu xuất hiện thông báo yêu cầu quyền chỉnh sửa bảng tính, bạn hãy nhấn Allow for this chat hoặc Always allow để cho phép ChatGPT chỉnh sửa file Excel.

Bước 6: Sau khi hoàn tất, ChatGPT sẽ tự động tạo bảng, checklist hoặc cập nhật dữ liệu trực tiếp ngay trên file Excel để bạn sử dụng luôn rất tiện lợi.

Tin liên quan

Tags:

#ChatGPT #Excel

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và tình trạng dư thừa công suất chưa được giải quyết triệt để, nhiều doanh nghiệp quang điện hàng đầu Trung Quốc đang đặt cược vào điện mặt trời ngoài không gian như một hướng đi chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.
Phát hiện loài động vật "bất tử"

Phát hiện loài động vật "bất tử"

Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Facebook bắt đầu thu phí

Facebook bắt đầu thu phí

Không phải chặn quảng cáo, các gói trả phí mới trên Instagram, Facebook và WhatsApp bổ sung nhiều tính năng nâng cao.
i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

Sau hơn 2 tháng vận hành, ứng dụng công dân số i-HaTinh đang dần trở thành kênh tương tác số giữa người dân với chính quyền Hà Tĩnh, thu hút hơn 100.000 lượt cài đặt.
Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Microsoft Word vẫn là phần mềm soạn thảo phổ biến nhất thế giới, song ngày càng nhiều người dùng cho rằng nó gây ra phiền toái hơn hỗ trợ công việc.
Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Hà Tĩnh đang tăng tốc phổ cập ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, từng bước mở rộng kênh kết nối giữa người dân với chính quyền trong không gian số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!