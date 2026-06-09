ChatGPT trong Excel có thể làm được gì?

(Baohatinh.vn) - Bạn có thể tích hợp ChatGPT vào Excel để hỗ trợ tạo nội dung, phân tích dữ liệu và xử lý bảng tính nhanh hơn ngay trên giao diện làm việc.
1. Tác dụng của ChatGPT trong Excel
ChatGPT trong Excel giúp người dùng tạo bảng tính, phân tích dữ liệu và xử lý công việc nhanh hơn ngay trên giao diện Excel mà không cần chuyển qua nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể dùng ChatGPT để tạo file Excel từ đầu, chỉnh sửa bảng có sẵn, phân tích dữ liệu giữa nhiều sheet, giải thích công thức hoặc tạo công thức tự động theo nhu cầu sử dụng.
Ngoài ra, công cụ này còn hỗ trợ tóm tắt dữ liệu, tạo quy trình làm việc, cập nhật nội dung trong workbook và hỗ trợ thao tác với các bảng dữ liệu lớn tiện lợi hơn. Sau khi chỉnh sửa, ChatGPT cũng cho phép bạn xem lại các ô đã thay đổi, công thức được tạo hoặc nội dung đã cập nhật để dễ kiểm tra hơn.
2. Cách tích hợp ChatGPT vào Excel
Bước 1: Để cài ChatGPT vào Excel, bạn hãymở Excel > Nhấn vào mục Add-ins ở góc trên bên phải thanh công cụ.
Bước 2: Sau đó, bạn nhập từ khóa ChatGPT vào ô tìm kiếm > Nhấn Add để thêm tiện ích ChatGPT vào Excel trên máy tính của mình.
Bước 3: Sau khi cài xong, bạn hãy mở tiện ích ChatGPT trong Excel > Chọn vùng dữ liệu hoặc sheet cần thao tác rồi nhập yêu cầu vào khung chat bên dưới.
Bước 4: Khi ChatGPT bắt đầu xử lý dữ liệu và hiển thị nội dung tạo bảng hoặc chỉnh sửa, bạn chỉ cần chờ vài giây để hệ thống hoàn tất thao tác tự động.
Bước 5: Nếu xuất hiện thông báo yêu cầu quyền chỉnh sửa bảng tính, bạn hãy nhấn Allow for this chat hoặc Always allow để cho phép ChatGPT chỉnh sửa file Excel.
Bước 6: Sau khi hoàn tất, ChatGPT sẽ tự động tạo bảng, checklist hoặc cập nhật dữ liệu trực tiếp ngay trên file Excel để bạn sử dụng luôn rất tiện lợi.
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