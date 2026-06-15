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Công nghệ

iPhone lại bị sao chép trắng trợn

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Các hãng công nghệ lớn tại Trung Quốc đang thử nghiệm loại cảm biến camera trước hình vuông tỷ lệ 1:1 sau khi Apple áp dụng thiết kế này trên dòng iPhone 17.

Các hãng điện thoại Trung Quốc đang đồng loạt sao chép tính năng này của iPhone. Ảnh: Tech Informer.
Các hãng điện thoại Trung Quốc đang đồng loạt sao chép tính năng này của iPhone. Ảnh: Tech Informer.

Nguồn tin từ blogger công nghệ DigitalChatStation cho biết, cả 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu tại thị trường Trung Quốc gồm Huawei, Oppo, vivo, Xiaomi và Honor, đang có những động thái cụ thể nhằm chuyển dịch sang công nghệ camera trước mới. Hiện tại, 3 ông lớn (trong đó có Oppo và Vivo) đã chế tạo thành công các nguyên mẫu đầu tiên sử dụng cảm biến hình vuông với tỷ lệ 1:1. Trong khi đó, thương hiệu khác như Xiaomi và Redmi cũng bắt đầu quá trình đánh giá kỹ thuật đối với loại linh kiện này.

Từ trước đến nay, camera trước trên các thiết bị di động phần lớn sử dụng cảm biến hình chữ nhật truyền thống với tỷ lệ hiển thị 4:3 hoặc 16:9. Trào lưu sử dụng cảm biến 1:1 bắt nguồn từ quyết định phần cứng của Apple.

Cảm biến selfie vuông cùng tính năng Center Stage giúp người dùng thay đổi linh hoạt giữa khung hình dọc và ngang. Ảnh: Apple.
Cảm biến selfie vuông cùng tính năng Center Stage giúp người dùng thay đổi linh hoạt giữa khung hình dọc và ngang. Ảnh: Apple.

Hãng đã trang bị hệ thống camera trước hình vuông có độ phân giải 18 megapixel (mp) cho toàn bộ dải sản phẩm thuộc dòng iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Việc chuyển đổi sang camera dạng hình vuông giúp giải quyết bài toán hạn chế bố cục khi chuyển đổi giữa màn hình dọc và ngang. Thay đổi phần cứng này được đi kèm với một tính năng hãng gọi là Center Stage.

“Không cần xoay điện thoại, người dùng vẫn có thể mở rộng trường nhìn chỉ bằng một thao tác chạm đơn giản, đồng thời dễ dàng chuyển đổi linh hoạt từ chế độ dọc sang chế độ ngang”, Apple quảng bá tính năng mới.

Bên cạnh đó, giải pháp này còn giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh selfie nhóm đông người mà không cần phải lùi lại phía sau. Đồng thời, từ một bức ảnh gốc, người dùng có thể linh hoạt cắt thành khung hình dọc để đăng Instagram hoặc khung hình ngang làm ảnh đại diện cho video YouTube.

Oppo Find X10 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên sở hữu camera cảm biến vuông cùng độ phân giải 100mp. Ảnh: Unfolded Recluse.
Oppo Find X10 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên sở hữu camera cảm biến vuông cùng độ phân giải 100mp. Ảnh: Unfolded Recluse.

Tuy vậy, camera selfie của mẫu máy này chỉ dừng lại ở độ phân giải 18mp. Trải nghiệm thực tế của nhiều người dùng cho thấy trong một số trường hợp nhất định, chất lượng hình ảnh cho về không thực sự ấn tượng.

Do đó, các nhà sản xuất Trung Quốc muốn đi xa hơn về mặt thông số phần cứng. Nguồn tin rò rỉ tiết lộ Oppo đang thử nghiệm cảm biến vuông 1:1 có độ phân giải chạm mốc 100 MP trên mẫu flagship Find X10, mang lại khả năng zoom linh hoạt hơn đáng kể. Bản thân linh kiện này được cho là sẽ sở hữu một con chip tùy biến riêng do Samsung sản xuất với kích thước cảm biến rơi vào khoảng 1/2.5 inch.

Nhiều khả năng Vivo cũng sẽ sớm tham gia vào cuộc đua nâng cấp cấu hình này nhằm tạo lợi thế cạnh tranh riêng.

znews.vn
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#cảm biến camera trước #iPhone 17 #camera selfie

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

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