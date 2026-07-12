Phường Thành Sen số hóa thông tin địa bàn trên "bản đồ số"

Bản đồ số phường Thành Sen được đưa vào sử dụng từ ngày 29/6/2026. Đây là ứng dụng số hoá thông tin, giúp người dùng chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc thiết bị có kết nối internet có thể dễ dàng tra cứu vị trí và các thông tin của các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, địa điểm ẩm thực, sản phẩm OCOP cùng nhiều tiện ích thiết yếu khác trên địa bàn phường.

Giao diện của ứng dụng bản đồ số phường Thành Sen.

Việc đưa ứng dụng vào vận hành xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ dân phố. Địa giới hành chính có sự thay đổi, nhiều tổ dân phố được điều chỉnh tên gọi, khiến không ít người dân, đặc biệt là người từ địa phương khác đến làm việc hoặc du lịch, gặp khó khăn trong việc xác định địa chỉ.

﻿ Chị Võ Thị An Thư (xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) thường xuyên sử dụng ứng dụng bản đồ số phường Thành Sen để tìm kiếm các địa điểm.

Chị Võ Thị An Thư (xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Tôi đã học tập và sinh sống ở Hà Tĩnh gần 1 năm nay. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều tổ dân phố và địa điểm trên địa bàn phường Thành Sen được điều chỉnh nên mỗi khi tìm địa chỉ mới tôi thường mất khá nhiều thời gian. Từ khi được bạn bè giới thiệu ứng dụng bản đồ số của phường Thành Sen, việc tra cứu trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, tôi có thể nhanh chóng xác định được vị trí chính xác".

Các lớp thông tin trên ứng dụng bản đồ số Thành Sen được thiết kế trực quan, sinh động.

Điểm nổi bật của ứng dụng là được thiết kế theo mô hình dữ liệu mở, với nhiều lớp thông tin, có hình ảnh và video sinh động, đáp ứng nhu cầu khám phá của người dân và du khách.

﻿ ﻿﻿ Bà Võ Thị Vân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 18, phường Thành Sen giới thiệu ứng dụng bản đồ số phường Thành Sen đến người dân trên địa bàn.

Bà Võ Thị Vân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 18, phường Thành Sen cho biết: "Trước đây, muốn tìm hiểu thông tin về địa bàn, người dân phải tra cứu từ nhiều nguồn khác nhau. Nay chỉ cần vài thao tác trên bản đồ số là có thể tiếp cận đầy đủ thông tin từ vị trí, đến số hộ dân, tổng diện tích, mật độ nhân khẩu, các địa điểm công cộng... Nhờ đó, việc tra cứu trở nên thuận tiện hơn, đồng thời cũng dễ dàng giới thiệu, hướng dẫn bạn bè, người thân khi đến phường Thành Sen".

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thành Sen chủ trì thực hiện, vận hành ứng dụng bản đồ số phường Thành Sen.



Đối với chính quyền địa phương, bản đồ số trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý địa bàn. Việc số hóa, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu tập trung giúp cán bộ dễ dàng khai thác thông tin, phục vụ công tác điều hành, xử lý các yêu cầu của người dân nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng thời, hệ thống còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin hành chính.

Ứng dụng bản đồ số phường Thành Sen dễ thao tác và sử dụng.

Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: "Bản đồ số không chỉ đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân mà còn là "cẩm nang số" của địa phương. Đây cũng là kênh quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của phường đến với du khách và các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng các lớp dữ liệu, cập nhật thường xuyên thông tin mới, tập hợp thêm các tiện ích số, tăng cường liên thông bản đồ số của phường với các nền tảng dùng chung của tỉnh. Những giải pháp này góp phần xây dựng một chính quyền số hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ."

Việc đưa bản đồ số Thành Sen vào vận hành là bước đi cụ thể trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để phường tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển chính quyền số, đô thị thông minh trong giai đoạn mới.