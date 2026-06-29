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Chính trị

Phường Thành Sen kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tổ dân phố sau sắp xếp

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã công bố nghị quyết thành lập 36 tổ dân phố mới và chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố mới để sẵn sàng đi vào vận hành từ ngày 1/7.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 29/6, Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, quyết định thành lập và tổ chức bộ máy cán bộ tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn phường.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen tham dự.

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Đại diện HĐND phường Thành Sen công bố nghị quyết của HĐND phường về thành lập 36 tổ dân phố mới trên cơ sở sắp xếp từ 80 tổ dân phố hiện có.

Hội nghị đã công bố nghị quyết của HĐND phường Thành Sen về thành lập 36 tổ dân phố mới trên cơ sở sắp xếp từ 80 tổ dân phố hiện có. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng về quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng và các yếu tố lịch sử, văn hóa của từng khu dân cư, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng.

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Đại diện Ban Xây dựng Đảng công bố quyết định của Đảng ủy phường Thành Sen về thành lập 36 chi bộ, chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

Tiếp đó, hội nghị cũng tiến hành công bố quyết định của Đảng ủy phường Thành Sen về thành lập 36 chi bộ, chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; công bố quyết định của UBND phường Thành Sen về chỉ định tổ trưởng của các tổ dân phố mới; công bố quyết định của Ủy ban MTTQ phường Thành Sen về chỉ định trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố mới.

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Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, việc công bố các nghị quyết, quyết định là bước khởi đầu trong quá trình kiện toàn tổ chức ở tổ dân phố. Ngay sau hội nghị này, đề nghị các tổ dân phố mới phải nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy đi vào hoạt động thông suốt, phát huy hiệu quả ngay từ những ngày đầu, không để việc sắp xếp chỉ dừng lại ở sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tài sản và nắm chắc tình hình địa bàn, dân cư ngay sau sắp xếp.
Chi bộ phải thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở địa phương.

Các tổ trưởng tổ dân phố cần chủ động đổi mới phương pháp quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý hoặc phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.
Các trưởng ban công tác mặt trận cần phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động Nhân dân; tăng cường phối hợp với chi bộ và tổ dân phố thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn và phát triển.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Thành Sen đã trao các quyết định nhân sự bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố mới sau sắp xếp.

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Lãnh đạo phường Thành Sen trao quyết định của Đảng uỷ phường về chỉ định nhân sự bí thư tổ dân phố mới sau sắp xếp.
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Lãnh đạo phường Thành Sen trao quyết định của UBND phường về chỉ định tổ trưởng các tổ dân phố mới sau sắp xếp.
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Lãnh đạo phường Thành Sen trao quyết định của Ủy ban MTTQ phường Thành Sen về chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố mới sau sắp xếp.

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Tags:

#Hà Tĩnh sáp nhập thôn #Sáp nhập thôn tổ dân phố #Phường Thành Sen kiện toàn bộ máy tổ dân phố

Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

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