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Hà Tĩnh gấp rút hoàn tất các phần việc đưa thôn, TDP mới vào vận hành từ 1/7

Thu Hà
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(Baohatinh.vn) - Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn tất công tác sắp xếp, kiện toàn nhân sự, bàn giao hồ sơ, thông qua các nghị quyết liên quan để bảo đảm các thôn, TDP mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

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Để sẵn sàng cho dấu mốc đưa các thôn, tổ dân phố (TDP) đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, những ngày cuối tháng 6, không khí làm việc tại các địa phương diễn ra khẩn trương. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các xã, phường tập trung họp bàn, rà soát những nội dung cuối cùng nhằm thống nhất phương án bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp; phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu.

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Bà Trần Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Hoa cho biết: "Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành các phần việc sắp xếp thôn theo đúng tiến độ. Chúng tôi chỉ đạo các thôn rà soát, bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tài sản. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã họp bàn và thông qua đề án nhân sự 9 thôn mới, dự kiến chỉ định lâm thời 27 đồng chí tham gia cấp ủy; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Tại lễ chào cờ sáng 1/7 tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ công bố các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định nhân sự để bộ máy mới đi vào vận hành thông suốt".

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Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc vận hành các thôn, tổ dân phố mới, từ ngày 24/6 đến nay, HĐND cấp xã trên toàn tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua các nghị quyết về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố và quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định.

Ông Lê Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Kinh cho hay: "Cùng với việc hoàn thiện các nghị quyết và phương án sắp xếp, địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy thôn mới sớm đi vào hoạt động ổn định. Ngay sau khi công bố, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp, nhằm bảo đảm các thôn mới vận hành đồng bộ, không bị gián đoạn".

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Trước đó, các địa phương trên toàn tỉnh đã công khai phương án sắp xếp thông qua việc niêm yết, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri và phát phiếu đến từng hộ dân. Quá trình lấy ý kiến được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

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Hiện nay, trước thời điểm bàn giao, đội ngũ cán bộ các thôn, TDP đang hoàn tất những phần việc cuối cùng. Hồ sơ, tài liệu được rà soát, sắp xếp; các khoản thu, chi của thôn được quyết toán, công khai để chuyển giao cho bộ máy mới. Bà Đinh Thị Quỳnh Ngân - Bí thư chi bộ thôn Trung Nam B, xã Đức Thịnh (thứ 2 từ trái sang) cho biết: "Những ngày còn lại của tháng 6, cấp ủy thôn đang tập trung rà soát, sắp xếp hồ sơ, tài liệu và đối chiếu các khoản thu, chi để bàn giao cho bộ máy mới. Chúng tôi cũng thông tin đầy đủ đến người dân về việc sắp xếp thôn, đồng thời phối hợp với nhân sự mới để việc chuyển giao diễn ra thuận lợi".

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Ở xã Đồng Tiến, đội ngũ cán bộ các thôn đang xử lý dứt điểm những phần việc còn tồn đọng, hoàn thiện quyết toán các khoản đóng góp của người dân và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu. Bà Nguyễn Thị Song Loan - Bí thư Chi bộ thôn Thai Yên, xã Đồng Tiến chia sẻ: "Đây là thời điểm chúng tôi phải hoàn tất nhiều phần việc cùng lúc. Ngoài việc rà soát, sắp xếp hồ sơ, sổ sách để bàn giao cho đơn vị mới, thôn cũng tập trung thu các khoản còn tồn đọng, nhất là phí vệ sinh môi trường, đối chiếu công nợ và quyết toán các khoản thu, chi theo đúng quy định".

Hà Tĩnh gấp rút hoàn tất các phần việc đưa thôn, TDP mới vào vận hành từ 1/7 ảnh 12

Trong khi đó, tại phường Trần Phú, cán bộ các TDP đang khẩn trương rà soát lần cuối danh sách hộ dân, nhân khẩu, các đối tượng chính sách và dữ liệu phục vụ công tác quản lý khi đơn vị mới đi vào hoạt động. Ông Trần Văn Hải - Tổ trưởng TDP Xuân Tây, phường Trần Phú (ngoài cùng bên trái) chia sẻ: "Hiện nay, chúng tôi đang tập trung rà soát, cập nhật lại các thông tin quản lý dân cư, đối tượng chính sách và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, sổ sách của TDP trước khi bàn giao. Mọi tài liệu đều được sắp xếp, kiểm tra kỹ lưỡng để đơn vị mới có thể tiếp nhận đầy đủ".

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Ngoài ra, hiện nay, nhiều thôn, tổ dân phố cũng đang tổ chức các hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đây được xem là thời điểm chuyển tiếp, vừa khép lại một giai đoạn hoạt động, vừa mở ra giai đoạn mới với yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

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Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cấp xã đến thôn, TDP, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, Hà Tĩnh đang sẵn sàng đưa bộ máy thôn, TDP mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, bảo đảm ổn định tổ chức, phục vụ người dân liên tục, hiệu quả.

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Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

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