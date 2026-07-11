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Cập nhật đáng chú ý trên VNeID người dân cần biết

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Phiên bản VNeID 2.2.10 vừa bổ sung nhiều dịch vụ công mới như: cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phản ánh nhận căn cước và kết nối thân nhân liệt sĩ.

Ứng dụng định danh VNeID vừa có bản cập nhật mới. Ảnh: Tuấn Anh.
Ứng dụng định danh VNeID vừa có bản cập nhật mới. Ảnh: Tuấn Anh.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa phát hành phiên bản 2.2.10 với hàng loạt tính năng mới, tiếp tục mở rộng vai trò từ một ứng dụng định danh sang nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong lần cập nhật này, nổi bật nhất là việc bổ sung dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định mới, cùng nhiều tiện ích hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo thông tin từ VNeID, dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được cập nhật để đáp ứng quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/7. Người dân có thể thực hiện các thủ tục liên quan trực tuyến thuận tiện hơn, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ và đi lại.

Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những giấy tờ thường được yêu cầu khi ứng tuyển vào một số vị trí việc làm, xin giấy phép lao động, du học, định cư hoặc thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác. Trước đây, người dân thường phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thực hiện qua Cổng Dịch vụ công.

Người dân cần kiểm tra bản cập nhật VNeID mới.
Người dân cần kiểm tra bản cập nhật VNeID mới.

Ngoài ra, ứng dụng cũng bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về việc nhận thẻ căn cước. Nếu gặp vướng mắc trong quá trình nhận thẻ, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp trên ứng dụng để cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý nhanh hơn.

Một tính năng đáng chú ý khác là kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ người dân tra cứu và kết nối thông tin liên quan đến liệt sĩ trên nền tảng số. Đây được xem là bước mở rộng các tiện ích xã hội bên cạnh những chức năng phục vụ thủ tục hành chính.

Ra mắt từ tháng 7/2022, VNeID ban đầu được phát triển nhằm phục vụ định danh điện tử và xác thực danh tính. Sau nhiều lần cập nhật, ứng dụng đã tích hợp nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thông tin đăng ký xe và nhiều dịch vụ công khác.

Trong thời gian gần đây, VNeID liên tục được bổ sung thêm các tiện ích như phản ánh lừa đảo trực tuyến, theo dõi tình trạng cấp căn cước, tích hợp dữ liệu y tế, hộ chiếu và nhiều loại giấy tờ điện tử khác. Điều này cho thấy định hướng đưa VNeID trở thành nền tảng số phục vụ hầu hết nhu cầu giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước.

Việc bổ sung các tính năng mới trong phiên bản 2.2.10 tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ công trên VNeID, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống trong nhiều thủ tục hành chính.

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Tags:

#VNeID #dịch vụ công #lý lịch tư pháp #ứng dụng điện tử #thủ tục hành chính #dịch vụ xã hội

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