Không được yêu cầu xuất trình căn cước đã tích hợp VNeID

Từ ngày 1/7, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không còn phải xuất trình thẻ căn cước hoặc các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Từ ngày 1/7, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không còn phải xuất trình CCCD hoặc các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.
Quy định này được bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử hoặc ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoại lệ chỉ được áp dụng khi thông tin do công dân cung cấp không trùng khớp với dữ liệu đã được tích hợp trên hệ thống hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ phải mang theo, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, luật cũng điều chỉnh quy trình cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước theo hướng thuận tiện hơn. Người dân có thể thực hiện thủ tục trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp như mất thẻ, thẻ hư hỏng hoặc thay đổi thông tin do sắp xếp đơn vị hành chính.
Khi giải quyết hồ sơ cấp lại, cơ quan quản lý căn cước sẽ sử dụng dữ liệu sinh trắc học và thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để xử lý, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại các thông tin đã có.
Ngoài quy định về căn cước, luật cũng bổ sung các chế tài trong lĩnh vực cư trú. Từ ngày 1/7, việc đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho người không thực tế sinh sống tại địa chỉ đăng ký bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường hợp đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.
Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kịp thời phát hiện, giải cứu 34 người nước ngoài bị các đối tượng trong đường dây tội phạm quốc tế dụ dỗ sang Việt Nam bằng chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ: Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) cùng trú xã Cẩm Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc núp bóng dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.