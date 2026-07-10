Không được yêu cầu xuất trình căn cước đã tích hợp VNeID

Từ ngày 1/7, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không còn phải xuất trình CCCD hoặc các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Quy định này được bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử hoặc ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoại lệ chỉ được áp dụng khi thông tin do công dân cung cấp không trùng khớp với dữ liệu đã được tích hợp trên hệ thống hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ phải mang theo, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, luật cũng điều chỉnh quy trình cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước theo hướng thuận tiện hơn. Người dân có thể thực hiện thủ tục trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp như mất thẻ, thẻ hư hỏng hoặc thay đổi thông tin do sắp xếp đơn vị hành chính.

Khi giải quyết hồ sơ cấp lại, cơ quan quản lý căn cước sẽ sử dụng dữ liệu sinh trắc học và thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để xử lý, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại các thông tin đã có.

Ngoài quy định về căn cước, luật cũng bổ sung các chế tài trong lĩnh vực cư trú. Từ ngày 1/7, việc đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho người không thực tế sinh sống tại địa chỉ đăng ký bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường hợp đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.