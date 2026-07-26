Hà Tĩnh xử lý hơn 1.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thời gian qua, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, chương trình, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng chủ động trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn; tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu, đảm bảo công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong khu vực nội địa, các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt thị trường, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không xuất hiện các điểm nóng về an toàn thực phẩm, hàng giả, vi phạm về chất lượng hàng hóa.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 1.545 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế là 37,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 105 vụ/180 đối tượng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 16,6 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo ông Lê Trung Phước – Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; nhận diện sớm những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại để chủ động xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như: sở hữu trí tuệ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm…; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; vận động người dân không tiếp tay, tiêu thụ hàng hóa vi phạm, tích cực tham gia tố giác vi phạm tới cơ quan chức năng...