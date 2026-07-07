Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm, tình hình an ninh, trật tự đất nước ổn định, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng. Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Cùng đó, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị.

Trong 6 tháng, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, 5.220 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 51,83% so với cùng kỳ); 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 60,06% so với cùng kỳ); 5.723 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 75,02% so với cùng kỳ); tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 9.647 tỷ đồng (tăng 49,36% so với cùng kỳ). Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng.

Tại Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 6 tháng năm 2026, các lực lượng đã xử phạt vi phạm hành chính 1.300 vụ, tổng trị giá tiền xử phạt, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 33,3 tỷ đồng; xử lý hình sự 91 vụ/152 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm 16,1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả nổi bật và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác chống chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh: Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là công việc thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả nổi bật, song vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trên không gian mạng… tại một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực của lực lượng chức năng còn hạn chế, nhất là lĩnh vực thương mại điện tử, xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, dự báo tình hình an ninh thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn phức tạp, Phó Thủ Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Các bộ, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng dữ liệu về truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối, cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng Nhân dân.

Các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lan tỏa gương người tốt việc tốt trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...