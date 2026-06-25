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Công nghệ

Loạt tính năng mới được thêm vào VNeID

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Những thay đổi trong 5 phiên bản gần đây cho thấy VNeID đang từng bước trở thành cổng truy cập chung cho nhiều dịch vụ số của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm, VNeID liên tiếp phát hành các phiên bản từ 2.2.4 đến 2.2.8 với hàng loạt tính năng mới. Nếu nhìn riêng từng bản cập nhật, người dùng có thể chỉ thấy những thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, khi đặt chúng cạnh nhau, một xu hướng rõ ràng đang xuất hiện: VNeID ngày càng tiến gần hơn tới mô hình “siêu ứng dụng” dành cho công dân số.

Ví giấy tờ điện tử và trung tâm lưu trữ thông tin cá nhân

Nhóm tính năng được bổ sung nhiều nhất trong các bản cập nhật gần đây liên quan đến việc số hóa và tập trung các loại giấy tờ cá nhân.

Trong phiên bản 2.2.4, ứng dụng bổ sung tích hợp thông tin hộ chiếu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các phiên bản tiếp theo tiếp tục mở rộng với thông tin tạm trú, tính năng quét mã QR trên căn cước công dân để xác thực hiệu lực thẻ, cùng công cụ theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.

Đây là bước phát triển đáng chú ý nếu so với thời điểm VNeID mới ra mắt, khi ứng dụng chủ yếu phục vụ định danh điện tử và hiển thị thông tin căn cước.

Việc liên tục bổ sung các loại giấy tờ cho thấy định hướng xây dựng một nền tảng lưu trữ thông tin tập trung, người dân có thể truy cập nhiều giấy tờ quan trọng ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo bản giấy hoặc sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, VNeID cũng bắt đầu mở rộng sang các nhóm đối tượng mới. Trong các phiên bản 2.2.5 và 2.2.6, ứng dụng bổ sung chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi, đồng thời tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc.

Mở rộng sang dịch vụ công và tiện ích đời sống

Song song với việc số hóa giấy tờ, VNeID cũng liên tục bổ sung các dịch vụ công và tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày.

Trong nhóm dịch vụ hành chính, ứng dụng cập nhật nhiều thủ tục như cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, đăng ký và quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, lý lịch tư pháp cùng các thủ tục liên quan đến công cụ hỗ trợ.

Mục tiêu của hướng phát triển này là giảm số lượng cổng dịch vụ mà người dân phải truy cập, đồng thời đưa nhiều thủ tục hành chính lên cùng một nền tảng thống nhất.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ công, VNeID còn bắt đầu xuất hiện trong nhiều hoạt động thường nhật.

Các phiên bản gần đây đã bổ sung tính năng hiển thị vé Metro và check-in, hỗ trợ tra cứu nguồn gốc sản phẩm, tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia, xem địa điểm bầu cử, thay đổi địa điểm bầu cử cũng như tra cứu danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là công cụ phản ánh lừa đảo qua không gian mạng được bổ sung trong phiên bản 2.2.8. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, việc tích hợp kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp trên ứng dụng cho thấy VNeID đang được mở rộng vai trò từ nền tảng định danh sang công cụ tương tác giữa người dân và cơ quan quản lý.

Xu hướng trong 5 bản cập nhật liên tiếp cho thấy VNeID đang phát triển theo 3 hướng chính: số hóa giấy tờ cá nhân, tập trung dịch vụ công và mở rộng các tiện ích đời sống. Đây cũng là những đặc điểm thường thấy ở các mô hình “siêu ứng dụng” đang được nhiều quốc gia theo đuổi trong quá trình xây dựng chính phủ số.

znews.vn
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