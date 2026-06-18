VNeID vừa có cập nhật lớn

Phiên bản VNeID 2.2.8 vừa được phát hành với nhiều thay đổi đáng chú ý như quét QR trên CCCD, phản ánh lừa đảo trực tuyến và theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.
Phiên bản VNeID 2.2.8 vừa được phát hành với nhiều thay đổi đáng chú ý như quét QR trên CCCD, phản ánh lừa đảo trực tuyến và theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.
Sau gần 3 tháng kể từ lần nâng cấp gần nhất, ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa phát hành phiên bản 2.2.8 với hàng loạt tính năng mới, tập trung vào xác thực giấy tờ, quản lý thông tin cư trú và hỗ trợ người dân trong các giao dịch hành chính số.
Điểm đáng chú ý nhất trong bản cập nhật lần này là chức năng phản ánh lừa đảo trên không gian mạng. Người dân có thể gửi phản ánh về các hành vi có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến ngay trên VNeID. Tính năng này xuất hiện trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, lừa đảo chuyển tiền, đánh cắp tài khoản... đang ngày càng phổ biến.
Bên cạnh đó, VNeID cũng bổ sung tiện ích quét mã QR trên thẻ căn cước công dân và thẻ căn cước. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng để kiểm tra và xác thực hiệu lực của giấy tờ thông qua mã QR được in trên thẻ, hỗ trợ các giao dịch cần xác minh danh tính.
Trong mục Thông tin cư trú, ứng dụng vừa bổ sung dữ liệu tạm trú bên cạnh thông tin thường trú. Việc đồng bộ thêm dữ liệu này giúp người dùng thuận tiện hơn khi cần tra cứu hoặc chứng minh nơi cư trú hiện tại.
Một thay đổi khác liên quan đến giấy tờ cá nhân là tính năng thông báo tình trạng giao thẻ căn cước. Thay vì phải chủ động tra cứu qua nhiều kênh khác nhau, người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý và trả kết quả trực tiếp trên ứng dụng.
Ngoài các tiện ích dành cho công dân, phiên bản mới cũng cập nhật một số chức năng dịch vụ công trực tuyến như cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ và cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ.
Với phiên bản 2.2.8, VNeID tiếp tục mở rộng vai trò từ ứng dụng định danh điện tử sang nền tảng phục vụ nhiều nhu cầu dân sinh và hành chính số. Theo thông tin từ Bộ Công an, ứng dụng hiện đã tích hợp hơn 50 tiện ích khác nhau, bao gồm giấy tờ điện tử, dịch vụ công, thanh toán, cư trú, bảo hiểm y tế và nhiều tính năng phục vụ đời sống số hàng ngày.
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