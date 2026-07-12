FIFA bán mảnh cỏ sân chung kết World Cup 2026 với giá đắt đỏ

Mảnh cỏ sẽ được lấy sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc. Ảnh chụp màn hình

FIFA đã triển khai chương trình bán những mảnh cỏ thật được lấy từ mặt sân MetLife sau khi trận chung kết khép lại. Mỗi mảnh cỏ sẽ được cắt nhỏ, bảo quản vĩnh viễn trong một khối acrylic cao cấp, đi kèm lớp phim xác thực nguồn gốc và một USB chứa video chứng thực.

Sản phẩm được đặt trong hộp cao cấp có bản lề với các chi tiết phủ UV nổi bật, khắc logo World Cup 2026 cùng thông tin về địa điểm, ngày thi đấu và kết quả trận chung kết.

Chương trình được FIFA phối hợp cùng công ty Keep Stub (Anh) thực hiện với nhiều phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 450 USD (khoảng 11,8 triệu đồng) đã nhanh chóng “cháy hàng”.

Phiên bản tiêu chuẩn có giá 450 USD đã nhanh chóng “cháy hàng”. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, còn có ba phiên bản cao cấp khác với giá lần lượt 900 USD, 1.200 USD và 3.070 USD. Phiên bản đắt nhất mang tên “Hero Edition” sở hữu mảnh cỏ có kích thước lớn hơn, đi kèm vé lưu niệm kim loại mạ vàng, mô hình quả bóng thi đấu và bản sao cúp vô địch bằng pha lê thủ công.

Mỗi phiên bản giới hạn chỉ phát hành 2.026 sản phẩm, tương ứng với năm diễn ra giải đấu. Nếu bán hết, FIFA dự kiến thu về hơn 11 triệu USD (khoảng hơn 288 tỉ đồng).

Đáng chú ý, mặt cỏ tại sân MetLife vốn được lấy từ một trang trại tại Bắc Carolina và lắp đặt từ đầu tháng 5. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra các trận vòng bảng, mặt sân này từng bị nhiều cầu thủ và HLV phàn nàn vì thiếu độ bám và gây khó khăn cho việc thi đấu.

Sân MetLife vốn sử dụng mặt cỏ nhân tạo cho các trận đấu NFL của New York Giants và New York Jets, sau đó được cải tạo để phục vụ World Cup và từng tổ chức chung kết FIFA Club World Cup 2025.