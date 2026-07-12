FIFA bán mảnh cỏ sân chung kết World Cup 2026 với giá đắt đỏ

Sau khi vấp phải nhiều tranh luận về mức giá vé, FIFA tiếp tục gây chú ý khi quyết định thương mại hóa mặt cỏ sân vận động MetLife, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20.7 (giờ Việt Nam). Món đồ lưu niệm độc đáo này hiện đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng sưu tầm dù sở hữu mức giá lên tới hàng...
FIFA đã triển khai chương trình bán những mảnh cỏ thật được lấy từ mặt sân MetLife sau khi trận chung kết khép lại. Mỗi mảnh cỏ sẽ được cắt nhỏ, bảo quản vĩnh viễn trong một khối acrylic cao cấp, đi kèm lớp phim xác thực nguồn gốc và một USB chứa video chứng thực.
Sản phẩm được đặt trong hộp cao cấp có bản lề với các chi tiết phủ UV nổi bật, khắc logo World Cup 2026 cùng thông tin về địa điểm, ngày thi đấu và kết quả trận chung kết.
Chương trình được FIFA phối hợp cùng công ty Keep Stub (Anh) thực hiện với nhiều phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 450 USD (khoảng 11,8 triệu đồng) đã nhanh chóng “cháy hàng”.
Ngoài ra, còn có ba phiên bản cao cấp khác với giá lần lượt 900 USD, 1.200 USD và 3.070 USD. Phiên bản đắt nhất mang tên “Hero Edition” sở hữu mảnh cỏ có kích thước lớn hơn, đi kèm vé lưu niệm kim loại mạ vàng, mô hình quả bóng thi đấu và bản sao cúp vô địch bằng pha lê thủ công.
Mỗi phiên bản giới hạn chỉ phát hành 2.026 sản phẩm, tương ứng với năm diễn ra giải đấu. Nếu bán hết, FIFA dự kiến thu về hơn 11 triệu USD (khoảng hơn 288 tỉ đồng).
Đáng chú ý, mặt cỏ tại sân MetLife vốn được lấy từ một trang trại tại Bắc Carolina và lắp đặt từ đầu tháng 5. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra các trận vòng bảng, mặt sân này từng bị nhiều cầu thủ và HLV phàn nàn vì thiếu độ bám và gây khó khăn cho việc thi đấu.
Sân MetLife vốn sử dụng mặt cỏ nhân tạo cho các trận đấu NFL của New York Giants và New York Jets, sau đó được cải tạo để phục vụ World Cup và từng tổ chức chung kết FIFA Club World Cup 2025.
Một số tế bào ung thư có khả năng bước vào trạng thái "ngủ đông" để sống sót qua các đợt điều trị. Thay vì tiếp tục phát triển và phân chia, chúng trở nên gần như bất hoạt, từ đó né tránh được tác dụng của nhiều loại thuốc trị ung thư.
Vừa qua, tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố Hà Nội, Viettel giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, kết hợp đồng bộ ba trụ cột chính quyền số - kinh tế số - xã hội số trên cùng một hệ sinh thái.
Cùng với sức hút của World Cup 2026, hàng trăm trang web lừa đảo mạo danh giải đấu đã xuất hiện nhắm vào người dùng qua các chiêu phát sóng giả, cá cược giả và email phishing, trong đó có cả người dùng Việt Nam.